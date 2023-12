Sony ha venduto 50 milioni di PS5 in tre anni

La PlayStation 5 – PS5 ha ufficialmente raggiunto il traguardo di 50 milioni di unità vendute, ha confermato Sony in un post sul blog. È un numero impressionante, considerando la lunga serie di problemi della catena di approvvigionamento che hanno limitato la disponibilità di PS5 dopo il suo lancio nel novembre 2020.

E, in particolare, la PS5 è riuscita a raggiungere 50 milioni di vendite in appena una settimana in più rispetto alla PlayStation 4, che non è stata ostacolata da altrettanti problemi della catena di approvvigionamento, né da una pandemia mondiale.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Sony ha anche superato le vendite di Xbox Series X e S di quasi tre a uno quest’anno, sulla base dei dati di Ampere Analysis. Sebbene Microsoft non pubblichi i numeri ufficiali delle vendite di Xbox, Ampere ha stimato che Microsoft abbia venduto 7,6 milioni di console di nuova generazione quest’anno (in diminuzione del 15 percento rispetto al 2022), mentre le vendite di Sony sono esplose del 65 percento raggiungendo 22,5 milioni di unità vendute.

Non è difficile capire perché PS5 sia la più richiesta: Sony ha prodotto molti più giochi esclusivi in questa generazione (tra cui il recente Spider-Man 2, oltre agli attesissimi sequel come God of War Ragnarok), mentre Microsoft ha avuto problemi con i suoi lanci più importanti, come Halo Infinite e Redfall.

Ma mentre Sony si è concentrata per normalizzare la produzione di PS5, riuscendo a spingere le vendite fino a 50 milioni di unità, Microsoft potrebbe avere un obiettivo diverso. Al momento, infatti, il colosso di Redmond potrebbe essere maggiormente concentrato sulla promozione delle sottoscrizioni a Xbox Game Pass, che permette anche di giocare in streaming tramite cloud e su PC con la sua ultima versione.

