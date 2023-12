WindTre attiva le chiamate Wi-Fi Calling su iPhone

WindTre è stato il primo operatore italiano ad attivare le telefonate Wi-Fi Calling da dicembre del 2022 ma finora questa funzione era limitata ai terminali Android: ora WindTre annuncia la disponibilità anche per iPhone.

Di fatto Wi-Fi calling estende la copertura dello smartphone assicurando telefonate vocali di alta qualità tramite rete Wi-Fi, quindi anche dove il segnale della rete cellulare è basso o anche completamente assente, come per esempio succede nei seminterrati, all’interno di edifici storici e con mura spesse, capannoni e così via.

In termini più tecnici si tratta dello standard Voice Over Wi-Fi, siglato VoWiFi. Mentre con le chiamate VoIP è sempre necessaria un’app dedicata per comunicare, con Wi-Fi Calling la tecnologia rimane completamente trasparente per l’utente che continua a usare l’app telefonica di default del proprio terminale.

Come per una telefonata tradizionale si parte dai preferiti, digitando un numero o dai contatti: il sistema sottostante si preoccupa di instradare la chiamata via Wi-Fi dove disponibile quando la copertura della rete cellulare è scarsa o assente.

Come attivare Wi-Fi Calling WindTre su iPhone

Per chi possiede un iPhone, Wi-Fi Calling è disponibile con tutte le offerte mobili WindTre sia per utenti consumer, che per professionisti e aziende. La funzionalità è inclusa gratuitamente con le offerte Super Fibra, Super Fibra Professional e con i piani Business dell’operatore.

Sono compatibili tutti gli iPhone dalla serie 11 fino alla 15, iPhone SE 2020, terza generazione, iPhone XR, XS e XS Max. Wi-Fi Calling può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale e non richiede sui device certificati da WINDTRE né l’installazione di alcuna applicazione.

L’operatore precisa che per i dispositivi Android certificati WindTre non è necessaria alcuna configurazione, invece per attivare Wi-Fi Calling su iPhone anche i dispositivi iOS certificati richiedono alcuni semplici passaggi.

Bisogna entrare nelle Impostazioni e selezionare la voce Cellulare: quando la funzione è disponibile appare la voce Chiamate Wi-Fi che potrebbe essere disattivata di default. Dopo aver attivato la funzione occorre premere il pulsante Abilita.

