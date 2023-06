Microsoft alza i prezzi di Xbox e Game Pass

Microsoft annuncia un rincaro dei prezzi di Xbox Series X e dei piani di abbonamento mensili per Xbox Game Pass base e Xbox Game Pass Ultimate. Rimarrà salvo l’abbonamento per PC, che invece non subirà rincari.

I nuovi listini partiranno il mese prossimo. Avete tempo fino ad agosto per acquistare la console al prezzo attuale, e fino al 6 luglio per acquistare e abbonarvi senza incorrere in listini più salati.

I prezzi delle console Xbox Series X saranno in gran parte simili all’aumento di prezzo annunciato da Sony per la PS5 l’anno scorso. Questo vuol dire che ‘Xbox Series X passerà a 549.99 euro nella maggior parte dei mercati europei. prezzi di Xbox Series S non subiranno modifiche in nessun mercato, con la console che rimarrà fissa sul listino di 299.99 euro.

Nuovi prezzi Xbox Game Pass

Insieme alla console, anche i prezzi di Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass per console aumenteranno a partire dal 6 luglio. Xbox Game Pass Ultimate passerà da 12,99 a 14,99 euro al mese, mentre il piano base passerà da 9,99 a 10,99 euro mensili. Microsoft non cambierà i prezzi di PC Game Pass.

Per i già abbonati a Game Pass, i nuovi prezzi ricorrenti non avranno effetto fino al 13 agosto, o al 13 settembre in Germania. I nuovi membri di Xbox Game Pass vedranno i nuovi prezzi immediatamente applicati a partire dal 6 luglio.

Chi si fosse abbonato a Xbox Game Pass tramite un codice annuale, i nuovi prezzi non avranno effetto fino al momento del rinnovo dell’abbonamento. La maggior parte dei mercati sarà interessata all’aumento dei prezzi di Xbox Game Pass, Italia inclusa, ad eccezione di Norvegia, Cile, Danimarca, Svizzera e Arabia Saudita.

Microsoft non modificava i prezzi di Xbox Game Pass dal lancio dell’abbonamento nel 2017 e l’azienda sottolinea che ciò non è correlato alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard:

Questi adeguamenti dei prezzi di Game Pass non sono correlati all’accordo con Activision Blizzard e sono intesi ad adattarsi alle condizioni del mercato locale

Le modifiche dei prezzi di Microsoft seguono una tendenza generale di aumento dei prezzi negli ultimi anni per abbonamenti e intrattenimento. Netflix ha aumentato i prezzi lo scorso anno, così come Disney Plus e Hulu hanno visto aumenti di prezzo significativi l’anno scorso. Anche Apple Music e Spotify hanno aumentato i prezzi nella maggior parte dei mercati negli ultimi anni.