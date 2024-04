Soulver 3 è la super calcolatrice testuale per iPhone

L’app blocco note / calcolatrice testuale Soulver 3 è ora disponibile su iPhone, a ben cinque anni di distanza dalla versione Mac. Gli sviluppatori hanno lavorato con calma alla versione iOS di questo particolare editor di testo che permette di eseguire la maggior parte delle operazioni algebriche senza grandi fronzoli (usando come input del semplice testo), ed offre funzioni di conversione (comprende valute e criptovalute in tempo reale), tiene conto di date, tempo, “comprende” percentuali e proporzioni.

È possibile eseguire calcoli tenendo conto dei passaggi su più righe facendo riferimento alla riga precedente alla stregua di quanto si fa con un foglio elettronico. Si possono assegnare nomi ai numeri e usarli come variabili, come in un linguaggio di programmazione. È possibile mostrare totali e subtotali delle linee specificate, tutto in modo naturale, proprio come se si annotassero delle righe su un foglio di carta.

Oltre a funzioni utili in ambito finanziario, molte funzioni ne permettono l’uso come veloce calcolatrice o risolutore di formule algebriche, anche complesse.

L’app Soulver 3 è universale (compatibile Mac, iPad e iPhone) ma per ognuna di queste è richiesto un acquisto separato. Non è proposta in abbonamento (si paga una volta e basta). La versione per iPhone (si scarica da qui) è venduta 15,00 euro, quella per iPad 22,00 euro, infine quella per Mac a 39,99 euro. È possibile scaricare la versione gratuita e utilizzarla come prova per 30 giorni.

Gli sviluppatori hanno integrato nell’app diverse novità, incluse funzionalità di intelligenza artificiale AI (queste proposte in abbonamento separato) con le quali, ad esempio, è possibile ricavare informazioni generiche come la distanza tra la Terra e la Luna.

La calcolatrice testuale Soulver 3 per iPhone richiede iOS 16 o seguenti; la versione per iPad richiede iPadOS 16.0 o seguenti; la versione per Mac richiede macOS 12 o seguenti. È disponibile anche nella variante per visionOS per Apple Vision Pro (qui la nostra prima prova). L’app “pesa” 14,5MB e si scarica dal App Store (per il pagamento una tantum si procede in-app).