Soundcore Icon di Anker, lo speaker Bluetooth che si appende è scontato a 39,99 euro

Soundcore Icon di Anker è un altoparlante portatile e impermeabile, che per via delle sue caratteristiche vi permette di amplificare la musica del cellulare senza fili in casa ma soprattutto in città e in mezzo alla natura. Al momento, grazie ad un codice sconto, lo pagate soltanto 39,99 euro spedizione inclusa.

Innanzitutto è resistente alle infiltrazioni di polvere ed acqua (è certificato IP67) ed ha un’autonomia di 12 ore, quindi potete ascoltare musica ininterrottamente per tutta la giornata. Per di più incorpora anche un microfono, perciò se volete potete usarlo anche per amplificare l’audio delle videochiamate (e in questi giorni se ne fanno parecchie) utilizzandolo anche per l’appunto come microfono.

Ma la sua peculiarità è un’altra: grazie alla maniglia in morbida gomma, che si può agganciare e sganciare a piacimento, è possibile fissarlo agevolmente al ramo di un albero, al manubrio di una bicicletta, alla tracolla della borsa, alle cinghie dello zaino, ad una ringhiera, alla maniglia di una porta o dove più si preferisce. In questo modo si avrà tutta la propria musica, in alta qualità, praticamente in qualsiasi momento.

L’audio come dicevamo è davvero potente: la potenza dei driver non è dichiarata nella scheda pubblicitaria, però sappiamo che è di tipo ellittico e di dimensioni generose. Inoltre è accompagnato dalla tecnologia BassUp di Anker che invece conosciamo bene visto che è presente anche in diversi altri speaker di ultima generazione che abbiamo messo alla prova nei mesi scorsi. E’ molto utile perché permette di amplificare le basse frequenze senza interferire con la qualità generale dell’audio, che risulta perciò ben udibile e altrettanto equilibrato.

Oltre a resistere ad acqua, sabbia, polvere, neve e fango, può perfino galleggiare, quindi lo potete buttare in piscina e continuare ad ascoltare la vostra musica senza indossare scomode cuffie impermeabili. E se avete acquistato in passato lo speaker Anker Icon Mini, potete accoppiarli insieme per rendere il suono stereofonico.

Se siete interessati all’acquisto vi informiamo che al momento Anker Soundcore Icon è in vendita su Amazon al prezzo di 60 euro ma se inserite il codice WXFE44OE nel carrello prima dell’acquisto lo pagate soltanto 39,99 euro spedizione compresa.