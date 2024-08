SOYES XS16 Pro, smartphone minuscolo a soli 89 €

Pubblicità

Stanchi dei soliti padelloni? Con SOYES XS16 Pro vi mettete in tasca, letteralmente, uno smartphone completo di tutto, ma incredibilmente piccolo e maneggevole. E in questo momento lo trovate in offerta a soli 89 €.

Il motore è Android 10 e c’è il Play Store, perciò potete installare tutte le vostre app compresi Whatsapp, Facebook e via dicendo. Questo significa poter continuare a messaggiare, leggere le email, quindi tenervi aggiornati e connessi, ma senza il fastidio degli smartphone odierni, troppo grandi per poter essere tenuti saldamente in mano (per altro qui ci sono le cornici piatte, le migliori in assoluto quando si tratta di maneggevolezza) e usati con una mano sola.

Lo schermo è un 4 pollici, quindi grande quanto quello del caro vecchio iPhone 5, ma leggermente più stretto e alto: per la precisione è un pannello HD in 21:9 con risoluzione 960 x 400 pixel, quindi sufficiente per leggere messaggi e testi, ma forse non il massimo se il vostro scopo principale è giocare o guardare i film (per queste cose i padelloni sono ancora la scelta migliore).

Se decidete di sostituirlo al vostro telefono principale però sappiate che non dovrete rinunciare a nient’altro perché oltre a tutte le app, c’è la fotocamera posteriore da 5 MP con torcia per foto al volo e scansione dei documenti, una anteriore da 2 MP per le videochiamate, e la presa jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari.

La batteria poi si ricarica via USB-C, ed è una presa OTG che non solo può accedere ai file contenuti nelle chiavette USB-C, ma può anche trasformare questo piccolo telefono in una batteria d’emergenza per ricaricare altri dispositivi.

Il processore è un otto core e ad affiancarlo ci sono 4 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione invece è di 128 GB, e si può eventualmente inserire una microSD per aggiungerne altri 128. Infine, funziona con le nanoSIM e offre connettività 4G.

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 127 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 31% andando a spendere intorno agli 89 €.

