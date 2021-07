Spartiti Metronaut mette un’orchestra di accompagnamento su iPhone, iPad e Apple Watch

Che noia suonare da soli! Se non avete una band o vi hanno appena dato buca per andare al mare, non rinunciate alla buona e sana musica per trascorrere del tempo: potete cantare o suonare il vostro strumento preferito con l’accompagnamento di una vera orchestra semplicemente installando l’app Spartiti Metronaut su iPhone, iPad o Apple Watch.

Questa applicazione infatti permette di essere accompagnati da musicisti professionisti indipendentemente dal proprio livello o dallo strumento che si suona perché è in grado di usare i microfoni del dispositivo per ascoltare in tempo reale la canzone e adattare i dati dell’accompagnamento alla velocità, alla posizione, al ritmo e alla voce. Questo software si basa sugli algoritmi creati dall’Ircam Labs di Parigi in otto anni di ricerca e sviluppo, che ha messo insieme pianisti e componenti delle orchestre di tutto il mondo per realizzare registrazioni in studio acustiche e di alta qualità da utilizzare come base.

Come dicevamo è possibile regolare il tempo senza compromettere la qualità del suono: in questo modo se chi suona lo fa essenzialmente per hobby, può migliorare il proprio livello semplicemente usando quest’app per avere dei musicisti che costruiscono una base di accompagnamento in tempo reale: è anche possibile trasporre qualsiasi brano adattandolo alla propria escursione vocale o allo strumento che si suona. Offre accompagnamenti sia per chi desidera suonare un pezzo classico con uno strumento anche diverso rispetto a quello originariamente previsto, sia per chi canta.

In sostanza Metronaut sfrutta gli spartiti musicali nell’era digitale, permettendo di impostare il tempo fino all’ultima nota con lo spartito che scorre automaticamente mentre si suona: si possono scegliere le chiavi, trasporre i diversi strumenti e le scale vocali e tutto quel che serve per permettere di suonare nelle migliori condizioni possibili.

L’app si scarica gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch e offre un tempo limitato di riproduzione gratuita tutti i giorni: per usarla senza limiti è necessario abbonarsi al pacchetto Premium.