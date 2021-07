Meross HP110A, la lampada notturna con suoni rilassanti si accende anche con Homekit, Alexa e Google

Se fate fatica a prendere sonno, provate a rilassarvi con Meross HP110A: conosciuta anche con l’etichetta “Cherub Baby Machine”, si tratta di una lampada progettata appositamente per aiutare i bambini ad addormentarsi, ma viste le sue funzioni si rivela particolarmente utile anche con gli adulti con problemi di insonnia.

A caratterizzarla è la combinazione di luce e suoni che hanno proprio l’obiettivo di rilassare e, di conseguenza, facilitare la fase di addormentamento. La luce prodotta può essere regolata nel colore, permettendo così di scegliere magari delle tonalità calde che agevolano la produzione di melanopsina (che secerne la melatonina, responsabile della regolazione del ciclo cicardiano). La luce emessa è soffusa e grazie alla copertura opaca può essere guardata anche direttamente senza correre il rischio di restare abbagliati. Per regolarne l’intensità basta invece scorrere il dito intorno alla pulsantiera superiore di forma circolare allo stesso modo in cui si regola il volume dell’iPod strisciando il dito sulla ghiera.

Come detto la luce rappresenta solo una parte dell’offerta data da Meross HP110A. Incorpora infatti anche un altoparlante che può produrre dei suoni precaricati: sono “rumori bianchi”, ovvero suoni ripetitivi che inducono il rilassamento e quindi dovrebbero favorire il sonno. Ce ne sono undici tra cui scegliere: di questi ad esempio troviamo la simulazione di un temporale e di una più debole pioggia, degli uccellini che cinguettano, delle onde del mare che si infrangono sul bagnasciuga, del sottobosco di una foresta e del ripetitivo ruotare di un ventilatore: e per i più piccoli c’è anche una ninna nanna.

Il punto di forza di questa lampada musicale è che non solo si controlla fisicamente tramite i pulsanti, ma anche a distanza tramite l’app da installare sullo smartphone, al quale si collega tramite WiFi. C’è per altro anche la compatibilità con HomeKit di Apple, con l’Assistente Google, con Amazon Alexa e con IFTTT, quindi si può anche controllare tramite comandi vocali e si può programmare l’accensione e lo spegnimento di tutte le sue funzioni inserendola in uno degli automatismi programmabili sulla piattaforma IFTTT o tramite l’app Casa di Apple (per queste funzioni serve un dispositivo Apple con almeno iOS 13 oppure uno Android con sistema operativo in versione 4.1 o successiva).

Se siete interessati all’acquisto sappiate che la lampada musicale Meross HP110A è in vendita su Amazon a 49,99 euro.