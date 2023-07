Sphere è la cupola video LED gigante per film e concerti

Lo skyline di Las Vegas sarà presto dominato da una nuova attrazione. MSG e Sphere Entertainment hanno avviato i test completi di Sphere, un’arena da 17.600 posti situata vicino a The Venetian Resort, caratterizzata da una maestosa cupola animata (larga 157 e alta 111 metri) con uno schermo interno LED 16K che la avvolge completamente.

L’aspetto esterno è impressionante, ma la vera attrazione risiede nell’esperienza immersiva che offre all’interno, ripensando completamente i concerti e le esperienze cinematografiche.

Come spiegano James Dolan e David Dibble di MSG a Rolling Stone, l’obiettivo è creare un’esperienza di realtà virtuale senza la necessità di “maledetti visori”. I creatori utilizzano una telecamera speciale per produrre riprese che avvolgono completamente il pubblico.

Inoltre, è presente un sistema audio unico composto da 164.000 altoparlanti, in grado di isolare suoni specifici o persino limitarli a determinate parti del pubblico. Ad esempio, una sezione potrebbe udire soltanto dialoghi in lingua spagnola, mentre altri potrebbero beneficiare di altre lingue.

Come nei cinema “4D”, MSG Sphere offre anche un’esperienza sensoriale per alcuni spettatori. Circa 10.000 posti sono dotati di effetti tattili, in grado di dare sensazioni di freddo, caldo, o simulare vento ed emanare profumi.

La struttura terrà il suo primo spettacolo il 29 settembre, quando gli U2 daranno il via a una serie di 25 concerti con una produzione personalizzata. I posti sono praticamente esauriti, quindi sarà necessario affidarsi all’influsso inevitabile di video sui social media per vedere come apparirà Sphere durante il suo debutto. Già questa primavera sono stati effettuati test parziali dello schermo.

La costruzione è iniziata nel 2019, ma la pandemia e la complessità tecnologica hanno fatto lievitare il costo previsto a 2,3 miliardi di dollari. Questo la renderà la struttura più costosa mai realizzata a Las Vegas e non ci sono garanzie che MSG recupererà il proprio investimento in tempi brevi. Non è ancora chiaro cosa accadrà dopo i concerti degli U2, anche se c’è la possibilità di ospitare tornei di eSports e incontri di MMA.

L’attrattiva, tuttavia, è evidente. Di solito i concerti su larga scala si svolgono negli stadi, dove audio, esperienza visiva e posti a sedere non sono ottimizzati, ed anzi sono pensati per gli sport, non per la musica. Anche le tradizionali sale da concerto non hanno subito molte trasformazioni nel corso degli anni. In teoria, Sphere diventerà una meta di pellegrinaggio per coloro che cercano un’esperienza unica che non si può trovare altrove.