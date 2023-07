Come usare i videogiochi Windows su Mac con Game Porting Tool

Era chiaro fin dalla presentazione della conferenza sviluppatori WWDC23 che Apple ha fatto molto per avvicinare gli sviluppatori di videogiochi Windows ai Mac Apple Silicon: la sorpresa è che già con il primo aggiornamento rilasciato da Apple degli strumenti Game Porting Tool per sviluppatori è già possibile eseguire videogiochi Windows su Mac con processore Apple Silicon.

Game Porting Tool è uno strumento dedicato agli sviluppatori che possono utilizzarlo prima per testare e poi per convertire i propri giochi Windows su Mac. Per la conversione Apple promette zero modifiche o quasi, ma per verificare fino a che punto questo sia effettivamente vero in pratica occorre attendere le esperienze dei programmatori. Ne siamo certi che non tarderanno ad arrivare.

Anche perché già con il primo aggiornamento ancora in beta Game Porting Tool migliora sensibilmente sia la compatibilità che le prestazioni dei videogiochi Windows su Mac.

E soprattutto, visto che questo strumento può essere liberamente scaricato da chiunque sul proprio Mac a partire dal sito degli sviluppatori Apple, tutti possono impiegarlo per far girare, fare prove e divertirsi con videogiochi Windows. Anche i titoli più recenti e tripla A, quelli che solitamente richiedono prestazioni grafiche e hardware sostenuti, impossibili o troppo lenti tramite emulazione e virtualizzazione.

Come far girare i videogiochi Windows su Mac Apple Silicon

Per il momento questa possibilità è disponibile per gli sviluppatori di Mac con processore Apple Silicon che hanno installato la versione beta di macOS Sonoma che sarà rilasciato per tutti in versione definitiva in autunno.

A partire da questa pagina del sito Apple dedicato agli sviluppatori è possibile scaricare l’ultima versione di Game Porting Tool: per utilizzarlo occorre però impiegare istruzioni a riga di comando via Terminale.

Per il momento tutto è studiato per sviluppatori, ma questa soluzione sarà presto alla portata di numerosi utenti tramite la versione beta pubblica. In autunno tutti gli utenti di Mac Apple Silicon potranno eseguire videogiochi Windows su Mac con prestazioni e compatibilità ulteriormente migliorati.

Come funziona Game Porting Tool

Il software è basato su Wine, popolare strumento open source in grado di eseguire programmi e videogiochi Windows su Linux e più in generale sistemi Unix, in cui rientra anche macOS. Rispetto a Wine, come prevedibile, Apple sta apportando numerosi miglioramenti per ottimizzarlo per le proprie macchine.

Su Mac Apple Silicon Game Porting tool traduce le istruzioni Windows DirectX 12 in istruzioni Apple Metal 3 in tempo reale. Una volta effettuato il test del gioco Windows in esecuzione gli sviluppatori possono poi convertire grafica e istruzioni DirectX in Metal, per creare una conversione per Mac ancora più veloce e ottimizzata.

Già con il primo aggiornamento in beta sviluppatori e youtuber hanno rilevato sensibili miglioramenti nelle prestazioni: Cyberpunk su un Mac M1 Max funziona a 40 frame al secondo. Titoli prima non compatibili o supportati come Horizon Zero Dawn e Resident Evil 2 ora funzionano senza problemi. L’update porta anche per la prima volta il supporto a software e titoli 32bit ma per il momento le prestazioni sono molto limitate.

