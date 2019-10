Sony pubblica la guida ufficiale per usare il joypad PS4 su iPhone, iPad, Mac e Apple TV

L’importanza che i dispositivi e le piattaforme Apple hanno assunto sul palcoscenico videoludico è tale da spingere Sony, tra i colossi più importanti nel settore, a pubblicare una guida ufficiale su come utilizzare il joypad PS4 su iOS 13, iPadOS, macOS, tvOS e anche su Android 10.

Anzitutto, la guida Sony individua i sistemi operativi, e conseguentemente le piattaforme, sulle quali è possibile utilizzare ufficialmente il joypad Playstation 4. Si tratta, come ormai noto, di iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Android 10.

Grazie all’app Remote Control di Sony, di fatto iPhone e iPad sono diventate vere e proprie estensioni della console da salotto più amata degli ultimi anni. Inoltre, con l’avvento di Apple Arcade, servizio di videogiochi in abbonamento, l’uso di un controller PS4 assume grande rilievo per trasformare l’ecosistema Apple in un vero e proprio protagonista nel panorama dei videogiochi, sia mobili, che da salotto.

Macitynet ha realizzato una guida, con tanto di foto e immagini, su come abbinare un joypad PS4 e Xbox alle piattaforme di Apple. Nulla di più semplice. Con un controller wireless Sony DUALSHOCK 4, occorre tenere premuti contemporaneamente il tasto PS e il tasto SHARE finché la barra luminosa non inizia a lampeggiare. Su iOS, iPadOS, macOS e tvOS invece, è sufficiente andare su impostazioni e sul controllo Bluetooth per abbinare il controller.

Per consultare la guida Sony per usare il joypad PS4 su iPhone e tutti i dispositivi e computer Apple è possibile partire da questa pagina. Per una guida passo passo su come abbinare i controller Sony e Microsoft con i sistemi Apple potrà leggere direttamente questo articolo di approfondimento.