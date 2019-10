Unboxing iPad 10,2”: il tablet per tutti ora è una potenza

Se non avete mai avuto sotto mano iPad Pro ora potete sperimentare la stessa versatilità d’uso acquistando a una frazione del prezzo l’ultimo tablet di Apple: in questo articolo trovate l’ unboxing iPad 10,2” il modello più economico ora proposto da Apple che, oltre a ereditare Apple Pencil e per la prima volta anche la cover con tastiera Apple SmartKeyboard, è di fatto il primo iPad venduto di serie nei negozi con il nuovo sistema operativo iPadOS installato di serie.

L’hardware rimane quasi completamente identico al modello precedente, ma lo schermo è leggermente più grande e invece dei 2GB di RAM ora ci sono 3GB, un incremento che non può che fare bene al multitasking, migliorato e potenziato grazie a iPadOS.

Non avremo a disposizione le prestazioni da top di gamma di iPad Air e quelle ancora più spinte degli iPad Pro, ma il nuovo iPad 10,2” offre un mix di funzioni in rapporto al prezzo difficilissimo da battere già fin a ora sulla carta e ancora prima di metterlo alla prova in una recensione approfondita che Macitynet pubblicherà nei prossimi giorni.

Il feeling è quello che ormai iPad e i prodotti Apple in generale ci hanno ormai abituati da anni: materiali, costruzioni e dettagli al top, ancora più vero per questo modello con chassis interamente costruito con alluminio 100% riciclato.

Anche dopo anni di test e recensioni è impossibile resistere al fascino dell’unboxing iPad 10,2”, questa volta accompagnato per il test da Apple Pencil, già supportata dal modello economico precedente, e per la prima volta da Apple SmartKeyboard. La cover con tastiera Apple si collega al tablet tramite Smart Connector, anche questo per la prima volta su un iPad di questa fascia di prezzo. Un acquisto opzionale per chi prevede di scrivere molto e preferisce una tastiera fisica invece di quella virtuale.

Per prendere appunti, scrivere, disegnare e anche per sfruttare le numerose gesture ideate da Apple per sfruttare al meglio lo stilo, Apple Pencil permette invece di dire addio a carta e penna e di digitalizzare completamente il proprio flusso di lavoro con integrazione perfetta con iPhone e Mac. Bello poter dimenticare il bloc-notes a casa e avere tutto già sincronizzato in automatico su tutti i nostri dispositivi e computer Apple, senza aver mai configurato nulla.

Tutto quello che c’è da vedere del nuovo tablet di Cupertino appena estratto dalla confezione di vendita si può ammirare nelle fotogallerie dell’ unboxing iPad 10,2” insieme ad Apple Pencil e SmartKeyoard.

Ma la novità più importante è dentro: iPadOS si spinge oltre iOS 13 e punta sempre più in direzione dei Mac, per multitasking, gestione di file e cartelle, chiavette USB, navigazione web con Safari, supporto download diretto e web app, WordPress incluso e moltissimo altro ancora.

Il nuovo iPad 10,2 pollici 2019, settima generazione, è disponibile su Apple Store online con prezzo a partire da 389 euro. Apple Pencil prima generazione, compatibile con il nuovo iPad 10,2″ 2019 costa 99 euro su Apple Store online, infine la cover con tastiera Apple SmartKeyboard costa 179 euro da questa pagina del negozio Apple online.

Per vedere come si comporta il nuovo iPad 10,2” economico per produttività e lavoro invitiamo i lettori a pazientare qualche giorno per la recensione. Nel frattempo tutto quello che c’è da sapere su iPadOS è in questo approfondimento di Macitynet.