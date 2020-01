Spotify vuole comprare il network di podcast The Ringer

Spotify è interessata all’acquisto del sito web e network di podcast “The Ringer”, creato nel 2016 dal giornalista Bill Simmons, ex commentatore dell’emittente ESPN. A riferire l’indiscrezione è The Wall Street Journal spiegando che vi sono stati “colloqui preliminari” tra le due aziende.

Si tratta di altro passo nel mondo dei podcast del colosso dell’azienda svedese che già nel 2018 ha speso 400 milioni di dollari per acquistare tre aziende specializzate.

Il network di The Ringer, a quanto pare, è redditizio e vanta oltre 100 milioni di download al mese, generando oltre 15 milioni di dollari di fatturato nel solo 2018. Al momento le due aziende collaborano insieme su un podcast ospitato da Simmons e denominato “The Hottest Take”, disponibile in esclusiva su Spotify.

Apple si vocifera che stia preparando una sua offensiva sul versante podcast. A novembre ha Assunto Emily Ochsenschlager, vicedirettore responsabile dei podcast presso National Geographic ed ex produttore e redattore di National Public Radio (NPR), l’organizzazione indipendente no-profit che comprende oltre 900 stazioni radio statunitensi. Ochsenschlager dovrebbe produrre podcast esclusivi e indiscrezioni riferiscono che si tratta solo del primo arrivo e che altre assunzioni sono previste da Apple per curare contenuti ad hoc.

A luglio dello scorso anno Bloomberg aveva riferito che Apple stava prendendo in considerazione il finanziamento dei podcast, con l’obiettivo di migliorare la sua gamma di servizi (o meglio, di finanziare podcast per ottenere trasmissioni in esclusiva). Dirigenti della Mela avrebbero già contattato società di comunicazione e loro rappresentanti per discutere l’acquisto di diritti esclusivi per la trasmissione dei podcast.