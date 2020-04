SpyderX Pro, sonda di calibrazione monitor per fotografi e designer scontata di 26 euro

Se siete designer, fotografi professionisti o semplicemente appassionati di fotografia e desiderate calibrare il monitor per far sì che tutto il lavoro di post-produzione non sia solo fine a se stesso, ecco l’occasione: la sonda Datacolor SpyderX Pro è in sconto su Amazon solo per poche ore.

Poggiando questa periferica sul monitor ed accompagnandola al software in dotazione è possibile calibrare correttamente il monitor in pochi minuti. Questa operazione come dicevamo è indispensabile per chi si occupa di fotografia, montaggio video o di semplice elaborazione delle immagini.

L’operazione come dicevamo richiede pochissimo tempo ed è attuabile anche da chi non ha alcuna esperienza in materia in quanto è sufficiente seguire passo dopo passo le istruzioni riportate su schermo. Questa sonda consente così di creare diversi profili colore in base da applicare in base al contesto e all’illuminazione della stanza.

Così in pochi click è possibile regolare luminosità, saturazione, bilanciamento del bianco e diversi altri parametri per potersi poi dilettare nella post produzione ed esser certi che, quello che appare sullo schermo sarà poi anche il risultato che si otterrà sulla carta in fase di stampa (a patto che sia calibrata anche la stampante) o, in caso di video, per assicurarsi di riprodurre su qualsiasi schermo l’effetto che si sta immaginando in fase di montaggio.

Datacolor SpyderX Pro è compatibile sia con Mac che con PC Windows e si connette al computer tramite spina USB. Normalmente costa quasi 160 euro ma come dicevamo al momento si può comprare in offerta lampo su Amazon: per poche ore ve la portate a casa per soli 130,70 euro.