Apple lancia le nuove custodie per iPhone SE 2020

Nel corso della giornata di oggi, come atteso da tempo, Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE 2020: in contemporanea con l’annuncio del terminale la multinazionale di Cupertino rilascia su Apple Store online le nuove custodie iPhone SE in pelle e silicone.

Materiali e look corrispondono con gli altri modelli disponibili per la gamma iPhone attuale. Le custodie iPhone SE 2020 sono progettate per adattarsi al nuovo modello entry level con schermo da 4,7”: un foro di forma ovale sul retro lascia spazio libero per l’unica fotocamera a bordo affiancata da microfono e flash LED.

Le custodie iPhone SE sono disponibili in 6 modelli: tre in silicone e tre in pelle. I modelli in silicone sono proposti al prezzo di 39 euro nelle colorazioni bianco, nero e rosa sabbia. Invece le custodie iPhone SE 2020 in pelle costano leggermente di più, da questa pagina di Apple Store online sono proposte a 49 euro, nelle colorazioni blu notte, nero e rosso (Product)RED.

Il nuovo smartphone Apple si potrà perodinare a partire da venerdì 17 aprile con prime consegne indicate per il 24 aprile. Tutte le nuove cover Apple per questo modello sono già disponibili per l’acquisto su Apple Store online con consegna indicata per lunedì 20 aprile.

