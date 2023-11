SSD e memorie SD Lexar in sconto fino al 50% per il Black Friday

Al Black Friday di Amazon sta partecipando anche Lexar, noto marchio cinese estremamente competente nel settore delle memorie NAND Flash, con una serie di prodotti in sconto in queste ore e fino a esaurimento scorte.

Sono soprattutto schede microSD e dischi SSD in vari tagli di memoria con cui aumentare lo spazio di archiviazione di smartphone, tablet, lettori MP3, fotocamere digitali, computer e quant’altro, con la sicurezza di avere schede di buona qualità e con alte velocità, che non causano quindi intoppi di alcun genere durante l’archiviazione e lo spostamento dei file.

Tutti questi prodotti come dicevamo fanno parte delle attuali offerte su Amazon: pezzi e quantità non sono noti quindi chi è interessato a qualche prodotto farebbe bene a portare a termine l’acquisto il prima possibile in modo da evitare che un esaurimento scorte anticipato possa togliergli la possibilità di fare affari in ambito memorie.

Lexar UDIMM DDR4 RAM 8 GB 3200 MHz, DRAM 288-Pin U-DIMM PC Memoria, Memoria Desktop, Memoria per Computer ad alte Prestazioni, Aggiornamento del Modulo RAM (LD4AU008G-B3200GSST)

In offerta a 26,99 € – invece di 28,63 €

sconto 6% – fino a 27 nov 2023

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Lettore, Fino a 312 MB/s per Scheda SD/Micro SD, 160 MB/s per CompactFlash, Adattatore Include da USB Type-C a Type-A cavo (LRW500URBAMZN)

In offerta a 24,99 € – invece di 28,99 €

sconto 14% – fino a 27 nov 2023

Lexar Scheda Micro SD fino a 100/30 MB/sec(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, 4K, Micro SD Card

In offerta a 18,56 € – invece di 29,00 €

sconto 36% – fino a 26 nov 2023

Lexar 633x Scheda Micro SD 256 GB, Scheda di Memoria microSDXC UHS-I Con Adattatore SD, Fino a 100 MB/s in Lettura, A1, C10, U3, V30, Scheda TF per Smartphone/Tablet/Telecamera (LMS0633256G-BNAAA)

In offerta a 27,99 € – invece di 31,99 €

sconto 13% – fino a 27 nov 2023

Lexar SODIMM DDR4 RAM 8 GB 3200 MHz, DRAM Memoria SODIMM 260-Pin per Laptop, SO-DIMM ad alte Prestazioni, Memoria per PC Laptop (LD4AS008G-B3200GSST)

In offerta a 22,99 € – invece di 35,99 €

sconto 36% – fino a 27 nov 2023

Lexar Fly Micro SD 256 GB, Scheda microSDXC UHS-I, Scheda Micro SD Fino a 160MB/s Lettura, A2, U3, V30, C10 Scheda TF, Compatibile con DJI Drone e Action Cam (LMSFLYX256G-BNNAA)

In offerta a 33,99 € – invece di 36,99 €

sconto 8% – fino a 27 nov 2023

Lexar High-Performance 800x Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-I, Fino a 120 MB/s in Lettura, per fotocamere point-and-shoot, DSLR di fascia media, videocamera HD (LSD0800256G-BNNAG)

In offerta a 36,99 € – invece di 40,99 €

sconto 10% – fino a 27 nov 2023

Lexar nCARD Scheda NM 128 GB, Fino a 90 MB/s in Lettura, Fino a 70 MB/s in Scrittura, Scheda di Memoria Nano per Telefoni Huawei, Smartphone (LNCARD-128AMZN)

In offerta a 34,99 € – invece di 45,99 €

sconto 24% – fino a 27 nov 2023

Lexar Professional 2000x Scheda SD 32 GB, Scheda di Memoria SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000032G-BNNAG)

In offerta a 43,99 € – invece di 46,27 €

sconto 5% – fino a 27 nov 2023

Lexar 633x Scheda Micro SD 512 GB, Scheda di Memoria microSDXC UHS-I Con Adattatore SD, Fino a 100 MB/s in Lettura, A2, C10, U3, V30, Scheda TF per Smartphone/Tablet/Telecamera (LMS0633512G-BNAAA)

In offerta a 42,99 € – invece di 55,32 €

sconto 22% – fino a 27 nov 2023

Lexar SL660 BLAZE Gaming SSD Portatile, SSD 512GB USB 3.2 Gen 2×2, SSD Esterno con RGB LEDs, Fino a 2000 MB/s in lettura, 1900 MB/s in scrittura, USB C (LSL660X512G-RNNNG)

In offerta a 89,99 € – invece di 179,00 €

sconto 50% – fino a 27 nov 2023

Lexar SL660 BLAZE Gaming SSD Portatile, SSD 1TB USB 3.2 Gen 2×2, SSD Esterno con RGB LEDs, Fino a 2000 MB/s in lettura, 1900 MB/s in scrittura, USB C (LSL660X001T-RNNNG)

In offerta a 156,99 € – invece di 216,15 €

sconto 27% – fino a 27 nov 2023

Lexar Professional 2000x Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s, per DSLR, videocamera di qualità cinematografica (LSD2000256G-BNNNG)

In offerta a 229,99 € – invece di 275,01 €

sconto 16% – fino a 27 nov 2023

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.