SSD, microSD e SD Lexar in offerta per il Black Friday

Anche Lexar sta approfittando del Black Friday per svuotare i magazzini e proporre in sconto su Amazon alcuni dei propri prodotti in catalogo. Tra le offerte che i nostri lettori possono spulciare oggi ci sono diversi prodotti che vale la pena tenere in considerazione, sia se c’è bisogno di una scheda ad alte prestazioni per aggiungere memoria ai propri dispositivi, sia se si vuole mettere un disco a stato solido sul computer, per aumentarne semplicemente la capacità oppure per “resuscitarlo” sostituendolo ad un vecchio disco a piatti magnetici.

Tra questi ci sono ad esempio due dischi SATA III da 2.5 pollici e 6 GB/s da 256 GB e 512 GB, quindi con capacità importanti e che permettono non solo di velocizzare un computer datato con un disco nuovo e performante, ma anche di avere spazio a sufficienza per poter installare programmi professionali come quelli in ambito musicale che richiedono decine di GB per le librerie oppure più semplicemente per tenere nel disco del computer tutti i file più importanti a cui non si vuole rinunciare.

A questi si aggiunge poi una serie di schede microSD e SD da 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB con cui aumentare lo spazio di archiviazione di smartphone, tablet, lettori MP3, fotocamere digitali e quant’altro, con la sicurezza di avere schede di buona qualità e con velocità che in alcuni casi arrivano fino a 300 MB/s in lettura, che non causano quindi intoppi di alcun genere durante l’archiviazione e lo spostamento dei file. Per le fotocamere digitali consigliamo in special modo di scegliere i modelli Silver o contrassegnate dalla dicitura 1066x, 1667x o ancor meglio 2000x, le migliori in quanto permettono di gestire piuttosto bene le foto scattate con la modalità raffica.

Per i più attenti alla sicurezza oggi ci sono in promozione due chiavette USB, da 128 GB e 256 GB, con lettore di impronte incorporato, tramite il quale quindi è possibile sbloccare l’accesso ai file in esse contenute. In caso di furto o smarrimento c’è quindi la crittografia AES a 256 bit che tiene al sicuro tutti i documenti archiviati, evitando che possano essere letti, copiati e trasferiti in alcun modo.

Tutti questi prodotti come dicevamo fanno parte delle offerte Black Friday di Lexar su Amazon: pezzi e quantità non sono noti quindi chi è interessato a qualche prodotto farebbe bene a portare a termine l’acquisto il prima possibile in modo da evitare che un esaurimento scorte anticipato possa togliergli la possibilità di fare affari in ambito memorie.

Lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 (LRW500URBAMZN) In offerta a 18,00 € – invece di 29,49 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

Lexar Unità a Stato Solido SATA III da 2.5 inch, 6 Gb/s, 256GB Lexar NS100 In offerta a 34,32 € – invece di 42,22 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Lexar Unità a Stato Solido SATA III da 2.5 inch, 6 Gb/s, 512GB Lexar NS100 In offerta a 65,56 € – invece di 71,84 €

sconto 9% – fino al 29 nov 21

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 44,50 € – invece di 62,29 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 97,18 € – invece di 121,92 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, 633x, UHS-1, Classe 10 U3, Nero In offerta a 88,30 € – invece di 112,72 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Lexar Schede ad alte prestazioni 633x 256GB microSDXC UHS-I In offerta a 37,00 € – invece di 42,93 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Lexar Schede Professional 633x 256GB SDXC UHS-I In offerta a 37,00 € – invece di 53,67 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional – Scheda 1667x 128GB SDXC UHS-II In offerta a 33,90 € – invece di 40,04 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional – Scheda 1667x 256GB SDXC UHS-II In offerta a 57,38 € – invece di 88,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 1066x 128GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066128G-BNAAG) In offerta a 29,00 € – invece di 35,87 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG) In offerta a 44,00 € – invece di 61,95 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 1066x 512GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066512G-BNAAG) In offerta a 86,77 € – invece di 115,31 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 2000x 32GB SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000032G-BNNAG) In offerta a 35,00 € – invece di 50,27 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 2000x 64GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000064G-BNNAG) In offerta a 64,23 € – invece di 86,92 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Schede Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000128G-BNNAG) In offerta a 130,77 € – invece di 177,48 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Schede UHS-I Lexar PLAY 1TB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY001T-BNNAG) In offerta a 173,20 € – invece di 209,97 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Schede UHS-I Lexar PLAY 256GB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY256G-BNNAG) In offerta a 35,00 € – invece di 43,96 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Schede UHS-I Lexar PLAY 512GB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY512G-BNNAG) In offerta a 72,68 € – invece di 99,40 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 128 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 118,27 € – invece di 171,77 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 256 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 198,24 € – invece di 268,39 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 32 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 40,00 € – invece di 48,30 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 64 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 66,00 € – invece di 72,99 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

Lettore nCARD NM Nano Memory 2 in 1 USB 3.1 Lexar (LRW350U-BNNAG) In offerta a 17,00 € – invece di 27,73 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

Lexar nCARD NM 256GB Scheda di Memoria Nano per Telefoni Huawei (LNCARD-256AMZN) In offerta a 67,75 € – invece di 86,29 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).