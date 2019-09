SSD SanDisk Extreme 1TB, il disco per ogni situazione: scontatissimo a 159,99€

SSD SanDisk Extreme, forse il più popolare dei dischi esterni “rubati” è in offerta speciale nella versione da 1 TB: solo 159,99 € il prezzo più basso che abbiamo mai visto

Di questo dischi abbiamo parlato tantissime volte. Ha una porta Type-C, capace di offrire interessanti opportunità di utilizzo anche grazie al bumper di gomma e il grado di protezione IP55. In pratica è un disco resiste ai getti d’acqua alla polvere ed è protetto da liquidi da gocce, vapori, spruzzi, getti d’acqua in qualsiasi direzione. Trattandosi di un disco allo stato solido, non teme cadute o urti. Tutto quello lo rende adatto ad un uso in viaggio, ad esempio per un fotografo oppure per chiunque voglia avere a disposizione un sistema di archiviazione a prova di incidente.

La velocità è quella tipica di un SSD: 550 MB/s, quindi molto più alta di un disco a piatti magnetici. Trattandosi di un disco Type-C è adatto a tutti i computer Windows e Mac con questo tipo di porta, ma nella confezione oltre ad un cavo USB da tipo C a tipo C c’è anche un adattatore da Tipo C a Tipo A. Funzionerà pertanto correttamente con modelli di PC e Mac odierni e con modelli precedenti e futuri.

Questo disco da 1 TB sul mercato “fisico” non costa normalmente meno di 250 euro. Potete anche reperito a 200 euro, ma a 159,9 euro costa quanto costa un disco d. 1TB quando appare in sconto e qui abbiamo per soprannumero anche la protezione dagli urti

