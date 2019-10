Star Wars, è online l’ultimo trailer dell’ultimo capitolo in arrivo al cinema

Per i fan di Star Wars, questo dicembre sarà uno dei più attesi degli ultimi decenni perché nelle sale cinematografiche sarà trasmesso l’ultimo capitolo della terza trilogia di Star Wars.

Intitolato The Rise of Skywalker (che potremmo provare a tradurre in “l’ascesa di/degli Skywalker”), sarà trasmesso nei cinema del nostro paese a partire dal 18 dicembre – salvo variazioni dell’ultimo minuto – e metterà la parola fine alla terza trilogia di Guerre Stellari cominciata nel dicembre del 2015 con Il Risveglio della Forza al quale si è poi aggiunto il secondo capitolo Gli Ultimi Jedi a due anni di distanza dal primo.

Il film viene così descritto dalla Lucasfilm: “Gli ultimi membri sopravvissuti della Resistenza affrontano il Primo Ordine mentre Rey, Finn e Poe Dameron continuano il proprio viaggio. La grande battaglia conclusiva ha finalmente inizio”. Ricordiamo che già lo scorso aprile erano state mostrate alcune scene del terzo e ultimo capitolo di questa saga con un primo trailer: il nuovo, che la società produttrice titola come “L’ultimo trailer”, è stato pubblicato su YouTube nelle scorse ore e offre un ultimo assaggio al film a poche settimane dal debutto nelle sale.

Il regista è ancora una volta J.J. Abrams, lo stesso che ha diretto anche il primo capitolo di questa trilogia (alla regia de Gli Ultimi Jedi troviamo invece Rian Johnson), che è stato affiancato da Chris Terrio – conosciuto tra gli altri per aver scritto la sceneggiatura di Batman v Superman Dawn of Justice – per la sceneggiatura.

Nel cast oltre a Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega (Finn) e Mark Hamill ad interpretare ancora una volta il mitico Luke Skywalker figurerà anche Carrie Fisher, le cui scene che vedremo in questa pellicola furono fortunatamente registrate prima della sua scomparsa, avvenuta nel dicembre del 2016.