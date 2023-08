Nilox presenta batterie e pannelli solari per vacanze nella natura

Il turismo outdoor è sempre più diffuso tra gli italiani che amano trascorrere le proprie vacanze nella natura sperimentando avventure all’aria aperta: Nilox propone le sue batterie appositamente pensate per camperisti, appassionati di escursioni e amanti del campeggio. Ecco la nuova gamma di power station portatili, anche con supporto per sfruttare l’energia solare.

La linea di prodotti energy di Nilox offre l’autonomia elettrica necessaria per viaggiare off-grid, senza dover dipendere dalla rete elettrica tradizionale. Queste power station portatili sono ideali per camper, campeggi, barche e ogni situazione in cui non si dispone di un allaccio alla rete elettrica.

La prima soluzione proposta è Nilox PS300, una power station compatta e leggera, con una capacità di 281 Wh, l’ideale per ricaricare o alimentare dispositivi come computer portatili, smartphone e tablet durante il viaggio. Con PS300, sarà possibile ricaricare un computer portatile fino a 5 volte, uno smartphone fino a 22 volte e un tablet fino a 9 volte. Inoltre, può alimentare un mini-frigo per quasi 5 ore o una lampada da 5W per oltre 55 ore.

Salendo di potenza, Nilox PS500 offre una capacità di 614 Wh, ideale per tutti i dispositivi essenziali, inclusi mini frigoriferi e fornelli elettrici. Propone comunque un design compatto ed ergonomico, oltre ad offrire una maniglia che rende il trasporto facile e comodo per i campeggiatori e gli escursionisti. Per una ricarica completa, PS500 richiede circa 7 ore utilizzando pannelli solari o la presa 220W e circa 8 ore utilizzando una presa per auto.

Ancora, Nilox PS1300 propone una capacità di batteria di 1.254 Wh e uscita a onda sinusoidale pura da 1300 W CA e può alimentare anche monopattini elettrici fino a 4 volte, e-bike fino a 3 volte e addirittura alimentare un tagliaerba da 1000W per oltre un’ora. In situazioni di emergenza per mancanza di corrente, può alimentare un congelatore da 300W per oltre 3 ore.

Ad affiancare queste power station anche tre modelli di pannelli solari portatili: S60, S120 e S200, che variano per wattaggio. Si tratta comunque di pannelli leggeri e resistenti alle intemperie, ripiegabili per il trasporto.

Tutti i prodotti Nilox dedicati all’energia pulita si trovano sul sito del costruttore e anche su Amazon a partire da questo indirizzo.