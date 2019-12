Storia della musica in sconto: Harman Kardon SoundSticks III Bluetooth a 178 euro.

Harman Kardon SoundSticks III, un prodotto iconico con pochi pari che è anche un oggetto di arredamento e uno prodotto funzionalmente di alto livello, va in sconto: a 178 euro nella versione Bluetooth.

Questo sistema audio, lo sa bene chi (come noi di Macitynet che lo provammo nel lontano anno 2000 nella sua versione “analogica”) non è certo nato al mondo Apple con l’iPhone, è stato un prodotto top di inizio anni 2000, quelli in cui spopolavano gli iMac trasparenti e nasceva il mito di iPod.

Harman Kardon dapprima lavorò con Apple per costruire un sistema capace di elevarsi notevolmente sul resto degli speaker di allora e nello stesso tempo di accompagnare con un design stilisticamente raffinato i prodotti della Mela: realizzò dapprima iSub per accompagnarsi al sistema di speaker Odissey incluso negli iMac. Harman Kardon iSub fu così popolare e apprezzato da diventare in seguito oggetto del desiderio di tanti appassionati della Mela e addirittura da finire al Museo di Arte Moderna.

Poi arrivarono i Soundstick veri e propri nella prima incarnazione che abbinava al subwoofer gli elementi per i medio alti in una disposizione a “candela” – candlestick.

Lo stile con plastica trasparente che lo rende simile ad una sorta di medusa è ancora oggi incredibilmente attuale, minimalista e originale nello stesso tempo. Si può collocare ovunque, in una casa, in un negozio, in un ufficio e colpirà sempre l’attenzione di chi lo intravede. La musica che produce è di ottimo livello, calda e coinvolgente grazie al subwoofer.

Tecnicamente si tratta di un sistema audio da scrivania dotato di un subwoofer da 6 pollici e 20 watt orientato verso il basso e trasduttori da 1 pollice Odyssey. I satelliti sono orientabili, i controlli sono a sfioramento e c’è un controllo separato del volume del subwoofer. Questo modello è alimentato a corrente e rappresenta una evoluzione di quello che abbiamo recensito ai tempi; è infatti dotato di chip Bluetooth e quindi è perfetto per tutti i nuovi dispositivi.

Avere SoundSticks III di Harman Kardon a 178 euro significa ottenere uno sconto molto interessante e reale; normalmente veleggia tra i 200 e i 220 euro. Se il prodotto vi interessa vi conviene acquistarlo subito.

Click qui per comprare a 178,14.