Stranger Things, è confermata la quarta stagione su Netflix

I misteri inquietanti di Stranger Things torneranno presto sul piccolo schermo: Netflix ha confermato la quarta stagione della serie tv. Il gigante dello streaming, che ha prodotto e presentato sulla piattaforma di tv online la serie horror ambientata negli anni Ottanta che ha stregato il pubblico, ha deciso di puntare ancora una volta – dopo il successo dell’ultima stagione – sulle avventure di Hawkins.

L’annuncio – atteso dai fan e abbastanza scontato visto il successo della serie – è arrivato anche il primo inquietante teaser della quarta stagione di Stranger Things.

Gli spettatori saranno catapultati ancora una volta a Hawkins, ma le immagini del video raccontano di una Hawkins che non è più di questo mondo. E la conferma arriva dalla scritta raccapricciante “Non siamo più in Hawkins” che viene pubblicata al termine del video, mentre la minacciosa fauna del Sottosopra inghiotte il cartello “Welcome to Hawkins” e il logo dello show.

E’ ancora presto per anticipazioni che riguardano il cast e la trama dello show, ma è difficile immaginare Stranger Things senza i suoi protagonisti.

Netflix ha anche bloccato i creatori dello show, i fratelli Duffer, fissando con loro un accordo per continuare ad essere della squadra di Netflix.

Intanto per i fan e per chi non ha ancora mai visto la serie tv, sono disponibili le prime tre stagioni su Netflix.

Per chi non riesce ad aspettare e si è già riguardato tutte e due le stagioni precedenti per prepararsi all’arrivo della quarta, è sempre possibile ingannare il tempo e la smania di mistero anni ’80 giocando o rigiocando al primo titolo Stranger Things per iPhone e Android.

