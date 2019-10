Su Amazon iPad Pro 12,9 512 GB costa (quasi) come iPad Air 256 GB: 795€

Gli iPad Pro 2018, nonostante gli sconti, sono troppo cari? Puntate sugli iPad Pro 2017 e in particolare sull’iPad Pro 12,9″ da 512 GB che trovate ad un prezzo eccellente: 794,70 euro.

Questo iPad, come accennato, è il modello della generazione precedente a quella a quella attuale, da cui si distingue per avere Touch ID e non Face ID e la porta Lightning e non la porta USB-C. Tra le altre differenze segnaliamo: processore A10X Fusion contro l’A12 bionic dei nuovi modelli e compatibilità con Apple Pencil 2 mentre quello dell’anno precedente lo è solo con Apple Pencil 1. Maggiori informazioni nella nostra scheda di confronto.

L’iPad Pro in sconto che vi segnaliamo è la versione top di questa release: non solo è un (quasi) 13 pollici, ma offre anche 512 Gb, una quantità di spazio più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Inutile sottolineare che questo iPad supporta pienamente ed efficientemente anche iPadOS, quindi può avere mouse e il supporto di memorie esterne. Un simile iPad Pro 2018 oggi vi costerebbe 1509 euro, una differenza importante anche se è vero che ha alcune novità importanti… Ma forse si potrebbe anche fare il confronto con un iPad Air che nella versione da 256 GB costa 739 euro

Da notare che su Amazon la descrizione è sbagliata e riporta erroneamente le specifiche dei nuovi modelli.

Click qui per comprare iPad Pro 12″ Wi-Fi edizione 2017 con 512 GB di disco a 794,70€

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.