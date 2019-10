La Volvo XC40 a trazione elettrica sfrutterà Android Automotive OS

Volvo Cars ha rivisto il sistema di infotainment per la Volvo XC40 a trazione esclusivamente elettrica prossima al lancio. Basato su Android, il nuovo sistema di infotainment offre a detta del produttore “un livello di personalizzazione senza precedenti”, maggiore intuitività e servizi Google integrati.

Il rapporto di collaborazione fra le due società è stato avviato già da qualche anno e il sistema di infotainment integrato è basato sulla piattaforma Android e dotato di Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

Il nuovo sistema è integrato con Android Automotive OS, la piattaforma Android open source di Google, offrendo l’aggiornamento in tempo reale di servizi quali Google Maps e Google Assistant e di app specifiche per auto create da sviluppatori di terze parti.

La XC40 elettrica potrà ricevere aggiornamenti del software e del sistema operativo in modalità OTA (over the air). Il produttore afferma che l’idea alla base della XC40 con trazione elettrica è quella di una vettura che continuerà a evolversi e a migliorare nel tempo, invece di essCere già al culmine dello sviluppo all’uscita dalla catena di montaggio. “on l’introduzione degli aggiornamenti automatici per tutto, dalla manutenzione alle nuove funzioni, la vettura resta sempre al passo, così come avviene per tutti gli altri dispositivi digitali di proprietà, sempre dotata delle migliori e più recenti funzionalità”, ha spiegato Henrik Green, Chief Technology Officer di Volvo Cars.

La tecnologia e i servizi creati dagli sviluppatori di Google e di Volvo Cars sono integrati nella vettura, mentre le app supplementari per musica e media ottimizzate e adattate per l’uso in auto saranno disponibili attraverso il Play Store di Google.

Google Assistant consent di sfruttre comandi vocali per le funzioni di bordo come, ad esempio, la regolazione della temperatura, l’impostazione di una destinazione, la riproduzione dei brani musicali e dei podcast preferiti attraverso app come Spotify e le funzioni di comunicazione come l’invio di messaggi.

Google Maps fornirà mappe con refresh continuo e dati sul traffico in tempo reale, informando gli automobilisti sulla situazione del traffico sul tragitto e suggerendo in modo proattivo percorsi alternativi, oltre a proporre la stazione di ricarica più vicina sul percorso.

Gli stessi dati cartografici verranno utilizzati per migliorare le funzionalità della piattaforma di sistemi di assistenza alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) della XC40, fornendo alla vettura informazioni importanti come i limiti di velocità e le curve sul percorso.

L’azienda automobilistica sta inoltre continuando a sviluppare software e servizi in connettività servendosi del suo team in espansione di ingegneri software e della sua piattaforma di servizi digitali. il nuovo sistema di infotainment verrà pienamente integrato con “Volvo On Call”, offrendo funzionalità nuove quali il monitoraggio dello stato della batteria e del livello di carica. Saranno incluse anche le funzionalità classiche dei servizi digitali, come ad esempio il pre-riscaldamento dell’abitacolo nelle fredde giornate invernali, la segnalazione della posizione della vettura parcheggiata in un grande parcheggio, l’apertura e la chiusura a distanza delle portiere e il car sharing tramite chiave digitale.

La XC40 con trazione elettrica sarà presentata in anteprima al pubblico il prossimo 16 ottobre.

