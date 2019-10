Sconto iPad Pro 11″ con rete cellulare: è al prezzo più basso, 969 €

iPad Pro 11″ 64 GB con rete cellulare scende su Amazon al prezzo minimo: 969 euro. È questa una delle offerte che trovate oggi sulle pagine che riguardando il mondo Apple.

La versione in sconto è, come detto, l’ultima arrivata sul mercato lo scorso anno di questo periodo. Si tratta di un prodotto di fascia molto elevata, studiato ad hoc per il mondo professionale. Ha uno schermo di dimensioni ottime anche in rapporto alla potabilità e ha un hardware molto evoluto, segnato dalle ultime innovazioni nel settore iPad. Ecco qui di seguito le specifiche di base così come le segnala Amazon

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

Connettore USB-C per la ricarica e gli accessori

iOS 12 con FaceTime di gruppo, esperienze di realtà aumentata condivise, monitoraggio del tempo di utilizzo e molte altre funzioni evolute

Come accennato in apertura si tratta di un iPad da 64 GB. Non sono molti se volete usarlo come supporto multimediale senza avere la preoccupazione di supporti di memorizzazione esterna (ricordiamo che iPadOs è compatibile direttamente anche le memorie esterne come dischi e chiavette), ma per applicazioni e calcolo è perfetto. Con il nuovo sistema operativo e, magari, anche una tastiera meccanica può facilmente sostituire un computer portatile. La connettività cellulare è un “plus” per chi lo vuole usare spesso lontano da una rete Wi-Fi.

iPad Pro 11″ 64 GB Wi-Fi+Cellular è in vendita a 1069 euro, prezzo ufficiale Apple, ma su Amazon lo comprate a solo 969 euro che rappresenta il 10% di sconto, un prezzo che non abbiamo trovate presso nessun rivenditore Apple, quale è Amazon.

