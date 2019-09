Su Amazon iPhone XR da 256 GB al prezzo della versione da 64 GB: 745 €

Su Amazon iPhone XR da 256 GB costa (quasi) come quello da 64 GB: 745 euro. È questa una delle tante novità del week end in fatto di sconti sul mondo Apple che abbiamo reperito scorrendo le pagine del rivenditore on line.

iPhone XR nel taglio da 256 GB, lo ricordiamo, è uscito di produzione con il lancio di iPhone 11, ma iPhone XR è ancora in vendita nei tagli da 64 e 128 GB e la versione da 256 GB del tutto identica a queste ultime. L’unica ragione per cui la Mela ha deciso di eliminare la versione da 256 GB è per questioni di marketing e di concorrenza interna. Del resto iPhone da XR è ancora pienamente competitivo con iPhone 11 da cui differisce sostanzialmente per la fotocamera e il processore. Ricordiamo le sue specifiche essenziali, così’ come le presenta Amazon

Display Liquid Retina (LCD) da 6,1″

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

iOS 12 con Memoji, monitoraggio del tempo di utilizzo, comandi rapidi di Siri e FaceTime di gruppo

Avere un iPhone da 256 GB è un vantaggio importante per lo spazio che offre in fatto di fotografie e filmati. Per questa ragione se state cercando un buon compromesso in fatto di modernità e costi è questo il telefono che dovere comprare. Tenendo in considerazione che, come abbiamo detto in apertura, a 745 euro Amazon vi sta facendo pagare iPhone XR da 256 GD a solo 6 euro (!) in più del modello da 64 GB che costa ufficialmente 739 euro (anche se su Amazon lo comprate a 659 € per alcuni modelli). In pratica c’è uno sconto del 30% rispetto al listino originale. Se voleste comprare un iPhone 11 da 256 GB dovete sborsare 1009 euro; la versione da 64 GB del resto costa 100 euro più di quella da 256 GB oggi in offerta: 845€

