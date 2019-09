L’app Hipstamatic per la fotografia retrò su iPhone tenta il rilancio dopo dieci anni

Hipstamatic è un’app che una decina di anni addietro era molto popolare e che permette di scattare foto alle quali applicare filtri selezionabili dall’utente solo prima dello scatto rendendo le immagini finali ottenute simili a quelle che era possibile scattare con le fotocamere analogiche tipo le vecchie Polaroid o simili.

Per un determinato periodo l’app era popolarissima, apprezzata da molti artisti e fotografi (fu usata, tra le altre cose, per realizzare una foto di copertina del New York Times).

Gli sviluppatori sono sopravvissuti a varie difficoltà finanziarie, a un ridimensionamento dell’organico e alle critiche rivolte da più parti per avere perso l’opportunità di diventare ciò che è Instagram oggi. Milioni di persone condividono quotidianamente i loro scatti su Instagram mentre Hipstamatic è ormai un’app di nicchia, dimenticata da molti.

È sempre un’app interessante per ottenere scatti in stile old-school, mettendo a disposizione effetti di vario tipo e una serie di filtri intercambiabili tra lenti, film e flash. Gli sviluppatori hanno negli anni alcune funzionalità dell’app, presentando Hipstamatic Classic con la vecchia filosofia dell’impossibilità di modificare successivamente le foto scattate e la versione Hipstamatic Pro che co sente l’editing anche dopo lo scatto.

Hipstamatic ora celebra i dieci anni di esistenza con l’arrivo sull’App Store di un’app gratuita denominata Hipstamatic X. Questa versione offre funzionalità base classiche e altre che è possibile sbloccare con gli acquisti in-app. Nel momento in cui scriviamo è possibile solo prenotare l’app. L’arrivo vero e proprio è previsto per l’1 ottobre. “Il divertimento della fotografia si è esaurito con gli anni con tutti noi preoccupati dalla perfezione”, spiega Allen Buick nell’annuncio di Hipstamtic X. “Lo splendore di una macchinetta punta e scatta è quello di permettere di cogliere un momento e per il fotografo di essere libero di continuare a sperimentare questi attimi senza fermarsi per modificare e condividere”.

