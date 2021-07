Su Amazon multimetro Meterk 2000, il multitester per tutti a soli 16,99€

I lavori in casa non mancano mai, e quando si ha a che fare con l’elettricità è bene minursi di strumenti di precisione adatti, che siano anche sicuri da utilizzare. Su il Multimetro Meterk 2000 si acquista a 16,99 euro, grazie al codice sconti del 15%, che potrete applicare semplicemente selezionando l’apposito coupon dalla pagina di acquisto. Il tasto per lo sconto si trova direttamente su questa pagina, poco sotto il prezzo di listino.

Il Multimetro Meterk 2000 ha nel nome una delle sue caratteristiche principali: può visualizzare 2000 conteggi ed effettuare test per tensione, corrente CA e CC, diodo, resistenza, capacità, frequenza, duty cycle, temperatura, continuità, test NCV e hFE con 10 continuità auto-ranging.

La periferica gode di Precision PCB e offre protezione da sovraccarico: utilizza il circuito di protezione in ceramica PTC per la resistenza, misurazione della frequenza, interferenza della schermatura e test di continuità a 50 Ω.

Grazie al tasto “FUNC” è possibile selezionare le diverse funzioni di cui gode l’apparecchio: NCV con allarme visivo e acustico che garantisce la sicurezza di chi lo utilizza, con possibilità di avere memorizzazione dei dati e spegnimento automatico.

E’ davvero facile da usare, con tutti i dati semplici da leggere. Offre un ampio display LCD retroilluminato, davvero pratico da usare, e risulta essere un perfetto strumento da laboratorio, ma anche per l’utilizzo in casa per il semplice fai da te.

Il suo design portatile offre numerosi vantaggi e viene offerta anche una una staffa posteriore per il supporto del multimetro. Include una torcia luminosa per misurazioni facili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Quanto alle sue caratteristiche principali, ecco quali misurazioni è in grado di effettuare_

Tensione CC: 2V/20V ±(0.5%+5) 200V/600V ±(0.8%+2)

Tensione CA: 2V/20V ±(0.8%+3) 200V/600V ±(1.0%+10)

Corrente continua: 200μA/2000μA/20mA/200mA±(1%+5) 2A/10A±(2%+10)

Corrente alternata: 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A±(1.5%+10) 2A/10A±(2.5%+10)

Resistenza: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ±(0.8%+3) 2MΩ/20MΩ±(1.2%+3)

Frequenza: 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99KHZ/999.9KHZ/9.999MHZ ± (1.0% + 3)

Grado di utilizzo: 0.1 – 99.9% ± (3.0% )

Temperatura: -20℃-300℃ ± (1.0%+4d ) 301℃-1000℃ ± (1.9%+5d)

Il multimetro segnala quando la carica della batteria è bassa per facilitarne la sostituzione tempestiva. Inoltre, se lo strumento non viene utilizzato per più di 15 minuti, entrerà in modalità di sospensione per risparmiare energia.

Solitamente ha un costo di 20 euro, ma al momento lo si acquista su Amazon a 16,99 euro, cliccando sul coupon sconto del 15% che appare poco sotto al prezzo, direttamente a questa pagina.