Su Apple Arcade arrivano Slay the Spire+ e LEGO DUPLO WORLD+

Nuove aggiunte al catalogo Apple Arcade, il servizio di abbonamento di Apple che offre una vasta gamma di giochi, faranno la felicità degli amanti dei deckbuilder e del mondo dei LEGO e DUPLO. Oggi, gli appassionati di giochi avranno accesso a “Slay the Spire+” e “LEGO DUPLO WORLD+”.

“Slay the Spire+” è un classico gioco di genere deckbuilder e roguelite sviluppato da Mega Crit e Humble Bundle. I giocatori potranno immergersi in un’avventura strategica, dove ogni mossa conta. L’obiettivo principale è scalare la Guglia, sconfiggendo nemici temibili e raccogliendo carte potenti lungo il percorso. Con la possibilità di costruire il proprio mazzo di carte personalizzato, gli utenti si troveranno di fronte a una sfida complessa e gratificante. “Slay the Spire+” è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto numerosi premi per la sua innovazione e profondità di gioco.

LEGO DUPLO WORLD+

“LEGO DUPLO WORLD+“, invece, offre un’esperienza di gioco divertente e interattiva per i più piccoli. Questo gioco educativo permette ai bambini di esplorare un mondo vibrante pieno di animali, edifici e veicoli fantastici. Oltre a stimolare l’immaginazione e la creatività, “LEGO DUPLO WORLD+” offre lezioni e abilità preziose per lo sviluppo dei bambini. Il gioco supporta anche la funzione Multi-Touch, permettendo a famiglie di giocare insieme e condividere avventure mentre si sono in movimento. Questo rende l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente per tutti.

In arrivo su Apple Arcade anche nuovi contenuti e aggiornamenti per: