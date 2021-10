Su Apple Arcade è in arrivo LEGO Star Wars Castaways

Gameloft annuncia LEGO Star Wars Castaways, in esclusiva per il servizio in abbonamento Apple Arcade. A partire dal 19 novembre, questa nuova avventura nella galassia di LEGO Star Wars farà il suo ingresso in Apple Arcade, il servizio in abbonamento che offre accesso illimitato a una collezione sempre crescente di oltre 200 giochi, senza pubblicità né acquisti in-app.

Una nuova destinazione tropicale ricca di avventure attende i giocatori in LEGO Star Wars: Castaways. Per la prima volta, gli appassionati potranno personalizzare il proprio personaggio con centinaia di pezzi di LEGO Star Wars e scoprire un pianeta nascosto. Dopo un atterraggio di emergenza su un misterioso pianeta nel mezzo di un vortice, i nostri eroi scopriranno di non essere da soli nella loro nuova casa.

In LEGO Star Wars: Castaways, il giocatore potrà conoscere moltissimi nuovi personaggi e incontrare altri giocatori, in un social hub ricco di attività e competizioni. Tra corse sui Microfighters, nuovi pezzi per la personalizzazione da collezionare, sfide con gli amici all’Ippodromo, si potrà anche svelare il mistero della corruzione che si annida nella galassia di Star Wars.

Un’avventura che porterà i giocatori a rivivere momenti storici tra cui combattere i Predatori Tusken (Sabbipodi) e visitare il palazzo di Jabba su Tatooine, affrontare gli stormtrooper su Endor e navigare attorno alla Morte Nera nelle simulazioni registrate all’Osservatorio. Tutto ciò potrà essere affrontato in singolo o in team.

I fan potranno immergersi nelle ambientazioni di LEGO Star Wars in un’alternanza di scenari nuovi e iconici completamente ricostruiti con mattoncini LEGO, scoprire un antico insediamento, raccogliere mattoncini LEGO per completare le missioni ed entusiasmarsi di fronte agli amatissimi luoghi di Star Wars.

«Siamo entusiasti di portare i giocatori sulla nuova isola di LEGO Star Wars: Castaways, in esclusiva per Apple Arcade» dichiara Lee Kaburis, Game Manager, Gameloft Montreal. «Il nostro obiettivo era quello di creare un’esperienza in cui i fan potessero finalmente vedersi all’interno di una storia di Star Wars e portare con sé anche i propri amici e la propria famiglia. Abbiamo riposto una particolare cura nel realizzare alcune feature che incoraggiassero l’esplorazione condivisa e l’unione delle forze per risolvere puzzle e missioni, o sfidarsi l’un l’altro in battaglie rapide all’Ippodromo».

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, il gioco sarà disponibile solamente su Apple Arcade, incluso nell’abbonamento da 4,99 euro al mese, con un mese di prova gratis che offre accesso illimitato a una collezione sempre crescente di oltre 200 giochi premium – con nuove uscite, titoli premiati e classici amati dai fan di App Store.

Apple Arcade è anche parte dei piani mensili Apple One Individuale da 14,95 euro, Famiglia da 19,95 € e Premier da 29,95 €, con un mese di prova gratis. Ricordiamo che la prova gratuita di Apple One include solo i servizi che non sono attualmente utilizzati dall’utente tramite una prova gratuita o un abbonamento. Il piano si rinnova automaticamente dopo la prova fino all’annullamento: si applicano restrizioni e altri termini.

