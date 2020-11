Christopher Walken sarà su Apple TV+: si unisce al cast del thriller Severance

Il premio Oscar Christopher Walken reciterà accanto a Patricia Arquette e Adam Scott nella serie tv thriller “Severance” per Apple TV+. L’attore 77enne entrerà a far parte del cast che comprende Tramell Tillman, Jen Tullock, Zach Cherry, Britt Lower e John Turturro.

“Severance” è un thriller drammatico ambientato in una società chiamata Lumen Industries una società che cerca di mettere in atto una “procedura di licenziamento” in grado di separare i ricordi di lavoro e di portare equilibrio tra vita privata e professionale. Walken interpreterà Burt, il capo dipartimento di ottica e design di Lumen Industries, mentre Scott interpreterà Mark, un dipendente con un passato oscuro all ricerca di una vita nuova, e la Arquette sarà il capo di Mark.

Prodotto e diretto da Ben Stiller e creato da Dan Erickson, “Severance” è stato pensato da Endeavor Content, la società da cui sono nati anche altri programmi di Apple TV+, “See” e “Truth Be Told”.

Apple deve ancora annunciare una data di lancio per “Severance”, ma è stata ordinata tutta la serie con una prima stagione che sarà lunga 10 episodi.

Questo è solo il più recente dei numerosi annunci del catalogo di Apple TV+. Tra questi novità legate ai Peanuts, il documentario sui bambini di tutto il mondo Becoming You e quello sui Velvet Underground.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e watchOS 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.