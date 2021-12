Super Green Pass, le regole in vigore da lunedì 6 dicembre

Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le regole del decreto approvato il 24 novembre per contenere l’andamento dei nuovi contagi di Covid: tra queste è previsto quello che è stato definito Super Green Pass, non molto diverso dall’attuale, che permette di accedere ad alcuni luoghi pubblici e servizi con certificazione verde Covid-19 solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid.

Solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il Super Green Pass, che sarà valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, dal 6 dicembre. L’accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso, ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori della super certificazione.

Il decreto prevede anche l’obbligo di green pass anche in ambiti nei quali prima non serviva: per salire su un treno regionale, su un autobus in città, sulla metropolitana o su un tram, bisognerà munirsi di certificazione verde (è ok anche quella ottenuta tramite il tampone) e lo stesso dovranno fare i clienti degli alberghi.

Obbligo vaccinale

È stato esteso l’obbligo di vaccino al personale scolastico e alle forze dell’ordine, con la terza dose disponibile per tutti i maggiorenni dal 1° dicembre. Il provvedimento prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose ai soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione. L’estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Inoltre, si stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre:

personale amministrativo della sanità

docenti e personale amministrativo della scuola

militari

forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico.

Green Pass

Sul fronte della Certificazione verde, il testo prevede che la durata di validità del Green Pass sia ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021, inoltre, il Green Pass si sdoppia: viene introdotto il Green Pass rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale già in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione. Le attività sono le seguenti:

Spettacoli

Spettatori di eventi sportivi

Ristorazione al chiuso

Feste e discoteche

Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Altre misure

Le prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. Il Ministero ha fatto sapere che sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

È già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;

È disponibile da subito la terza dose per gli under 40;

Se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega come rendere disponibile il green pass su Apple Wallet di iPhone e Apple Watch.

Per tutti gli articoli che parlano della pandemia di coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.