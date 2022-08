Two Trees, stampante 3D e incisore laser in sconto su Cafago

Volete una macchina ad incisione laser per personalizzare i più svariati oggetti? Oppure siete alla ricerca di una stampante 3D? Quale che sia il caso, ecco una buona occasione: due diverse macchine della Two Trees sono in sconto grazie ad un codice.

Per quanto riguarda Totem S, la macchina ad incisione laser, i punti di forza rispetto alla concorrenza sono diversi, ma il più importante riguarda la varietà di materiali che sono in grado di incidere. Si va dal legno al bamboo, passando per carta e cartone, pelle, acrilico, plastica, ceramica, acciaio inox e altri metalli in generale.

Questo significa che si può usare per personalizzare praticamente di tutto, dai portafogli in pelle alle scatole e agli strumenti da cucina, ad esempio per modificare un semplice mattarello con formine da incidere sull’impasto e creare biscotti del tutto particolari, o più semplicemente per rendere unico un oggetto destinato ad un regalo, che potrebbe essere ad esempio un set di posate o qualsiasi altra cosa contenuta in una scatola di legno.

Se invece volete stampare un oggetto in 3D, la Sapphire Pro è quel che fa al caso vostro. Con sistema autolivellante, si controlla dallo schermo touch incorporato e leggere i disegni da stampare anche da microSD. Usa filamenti in PLA, ABS e PETG, e funziona sia con Windows che con Mac e Linux.

Entrambe le macchine usano un telaio in lega di alluminio e altre parti in plastica. La Totem S incide su una superficie massima di 30 x 30 centimetri, ingombra all’incirca 57 x 49 x 6 centimetri e pesa poco meno di 5 chili mentre la stampante Sapphire Pro è più compatta (misura 46 x 41 x 38 centimetri) e più pesante (siamo intorno ai 12 chili) ed ma ha un’area di stampa più piccola, pari a 23,5 x 23,5 centimetri.

Se siete interessati ad acquistarle come dicevamo al momento sono in sconto: la prima costa 165,99 euro ma col codice TWTREES il prezzo scende a 153,57 euro, la Sapphire Pro invece costa 205,99 euro ma usando il codice TCSAPSR viene a costare 179,99 euro. Entrambe le promozioni sono attive su un numero limitato di pezzi, quindi se siete interessati ad acquistarle è meglio agire in fretta.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.