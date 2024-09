Smart torna con un SUV compatto in due versioni

Pubblicità

Anche Smart, nota per le sue auto di piccole dimensioni, alla fine ha ceduto al trend di rendere sempre più grandi le nuove versioni di auto prodotte: l’azienda ha lanciato in Australia un nuovo SUV crossover elettrico a cinque posti, pensato per competere direttamente con Tesla Model Y.

Smart, nata come una joint-venture tra il marchio di orologi Swatch e Mercedes-Benz, si era inizialmente posta l’obiettivo di vendere auto ultracompatte per la città. La mossa ha effettivamente funzionato, anche se con il suo ultimo veicolo, il nuovo smart #5 nelle versioni Summit Edition e Premium+, ha abbandonato completamente il concetto di microcar. Adesso, il marchio ha scelto di adottare uno stile più convenzionale, lanciando un abitacolo super tecnologico per entrare a far parte del mercato automobilistico mainstream.

Smart #5 offre spazio per cinque passeggeri adulti e propone design stile fuoristrada. “Siamo entusiasti di presentare il nostro primo SUV premium di medie dimensioni, il nuovissimo smart #5, al mondo,” ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe:

Con questo nuovo veicolo, ci espandiamo in un nuovo segmento di mercato, riflettendo il nostro impegno per la qualità, l’innovazione e rispondendo alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti […] questo veicolo rappresenta non solo un nuovo livello di premium per smart, ma anche un’opportunità per esplorare nuove possibilità nel campo della mobilità elettrica

La più grande della gamma

Il look è certamente da fuoristrada, con una barra luminosa sul tetto, un gancio di traino elettrico e un pacchetto opzionale chiamato “Adventurers’ Collection” che include protezioni per il sottoscocca, un portapacchi, pedane, una borsa laterale e una scala in stile antincendio per accedere più facilmente all’attrezzatura da campeggio.

Ancora, questa #5 offre la possibilità di regolare i sedili per creare uno spazio per dormire all’interno dell’abitacolo, disponibile in diverse configurazioni, come un letto matrimoniale o singolo.

Se ciò non bastasse a rendere veicolo adatto per i viaggi e le escursioni, ci pensano i 34 vani portaoggetti, un piccolo bagagliaio anteriore da 72 litri e fino a 1.530 litri di spazio nel bagagliaio posteriore.

A livello di caratteristiche tecniche, questa smart #5 è dotata di una batteria da 800V e 100 kWh, con una funzione di “super-carica” (4C) che permette di passare dallo 0 al 70% di carica in 15 minuti. L’autonomia dichiarata è di oltre 740 km nel ciclo CLTC.

Il prezzo di lancio non è ancora stato definito, ma stando ai dirigenti di smart si ipotizza un prezzo base inferiore ai 50.000 euro.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart, mentre a questo indirizzo potete leggere tutto quello che ruota attorno al marchio Tesla.