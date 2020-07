Fate un tuffo nel passato con l’emulatore di Mac OS 8

Per poter provare l’ebrezza di usare i computer e i software del passato spesso occorre perdere tempo con la ricerca in rete di numerosi file, oltre che con le impostazioni per far funzionare tutto, come sanno bene gli smanettoni e e gli appassionati di retrocomputer: ora però grazie all’emulatore di Mac OS 8 è possibile fare tutto semplicemente scaricando un solo file e una sola app sul proprio computer.

Grazie a questo software creato da Felix Rieserberg possiamo simulare il funzionamento di Mac OS 8 su un Macintosh Quadra del 1991. Si tratta di una macchina che funzionava con processore Motorola, quindi ancora prima del passaggio ai PowerPC avvenuto più avanti nel tempo. In pratica il software creato da Rieserberg è scritto interamente in JavaScript e, per gli appassionati della materia, funziona sfruttando il noto emulatore Basilisk II che emula appunto i Macintosh basati su processori Motorola 68K e simili.

Il vantaggio di questa nuova soluzione è che tutto funziona scaricando ed eseguendo una singola app sul proprio computer moderno, che può essere naturalmente un Mac, ma è disponibile anche in versione per PC Windows e Linux. Per rendere le cose ancora più semplici lo sviluppatore ha incluso anche i contenuti di un CD dimsotrativo dell’epoca, con alcuni software da provare subito, tra cui Photoshop 3, Première 4, Illustrator 5.5, l’antica gloria StuffIT Expander e Web Page Construction Kit di Apple.

Ancora è possibile divertirsi con alcuni dei giochi più famosi dell’epoca tra cui il mai dimenticato Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Oregon Trail, Alley 19, Bowling e altri ancora. Il pacchetto dell’emulatore di Mac OS 8 è davvero completo e include anche i browser Netscape e Internet Explorer, in ogni caso lo sviluppatore anticipa che Internet 30 anni fa era molto diversa da come la consociamo oggi e che con quelle versioni degli storici software non riusciremo a caricare nemmeno la pagina principale di Google. Si parte da questa pagina per scaricare l’emulatore di Mac OS 8 per macOS, Windows e Linux.

