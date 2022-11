Tag Manager Italia sconto Black Friday per il corso Master Digital Analyst

Quest’anno il Black Friday è l’occasione per investire nella propria formazione sulle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro: Tag Manager Italia (TMI), società di consulenza e formazione specializzata nel tracciamento e nella misurazione di siti web, e-commerce e campagne di marketing digitale, annuncia un’offerta dedicata al corso Master Digital Analyst, disponibile in sconto del 55% sul prezzo di listino complessivo del percorso formativo. La promozione terminerà venerdì 25 Novembre 2022.

Cos’è il Master Digital Analyst di Tag Manager Italia

Il Master Digital Analyst è un percorso formativo in grado di trasformare chiunque – indipendentemente dal livello di competenze iniziali – in un maestro della digital analytics, una tra le figure professionali più ricercate nel mondo e in Italia.

All’interno dell’offerta è possibile accedere a una serie di corsi e di materiali fondamentali per acquisire non solo la preparazione strategica e pratica all’utilizzo di strumenti indispensabili, come Google Analytics 4 e Google Tag Manager, ma anche per padroneggiare tutte le attività legate alla digital analytics, come la gestione dei consensi, della privacy degli utenti e l’utilizzo del tracciamento Server-Side per raccogliere dati più precisi.

Tra i focus formativi all’interno del Master non mancano, ad esempio, “Google Analytics 4 per chi inizia”, il libro must-have su GA4 più venduto e recensito su Amazon, essenziale per chi inizia a muovere i primi passi con questo software, il corso “GA4 per il GDPR”, realizzato in collaborazione con lo Studio Legale Polimeni e pensato per far chiarezza sul provvedimento del Garante in materia di privacy, il corso su GA4 “Fatti in Quattro”, che spiega in modo pratico e passo passo come implementare e utilizzare GA4 in ogni progetto digitale.

Vantaggi aggiuntivi

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il Master Digital Analyst potranno avere in aggiunta due esclusivi bonus. Infatti, avranno accesso sia al gruppo riservato Facebook di Tag Manager Italia, dove sarà possibile fare domande e ricevere risposte da parte del team tecnico di TMI, sia a 3 webinar formativi sui temi della digital analytics solitamente riservati solo ai membri del Club Tag Manager Italia (la membership esclusiva di TMI).

Ogni utente potrà monitorare il proprio apprendimento passo dopo passo e al termine sarà possibile sostenere un esame finale e ottenere l’attestato firmato Tag Manager Italia. In questa pagina di Tag MAnager Italia tutte le informazioni, contenuti, prezzo e sconto Black Friday del corso Master Digital Analyst.