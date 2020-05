Tavoletta prendi-appunti digitale da 13.5″ in offerta a 34 euro

C’è un modo per appuntarsi le cose del momento senza sprecare carta e inchiostro: basta acquistare la tavoletta digitale in sconto a poco meno di 34 euro. Il funzionamento di questo dispositivo è pressappoco simile a quello delle tavolette magiche per bambini. Chi ne ha avuta una in tenera età probabilmente ricorderà di quella particolare superficie dove, dopo averci scarabocchiato sopra con una sorta di penna con punta in plastica senza inchiostro, bastava farci scorrere l’apposito selettore per cancellare tutto e ricominciare daccapo.

In quel caso, durante il tratto della penna, avveniva semplicemente un’attrazione tra il fondo e la membrana superficiale, il cui contatto generava un cambiamento di colore dando l’impressione di aver effettivamente scritto qualche cosa con una sorta di inchiostro invisibile. Il concetto con la tavoletta in promozione come dicevamo è simile perché anche qui non c’è inchiostro né carta: anziché però un sistema meccanico, quello adottato qui è completamente digitale.

Tra le mani infatti si avrà un vero e proprio schermo LCD con diagonale da 13.5″, quindi pressapoco grande quanto un foglio A4. Non c’è però una retroilluminazione LED che, oltre a consumare un quantitativo esagerato di energia per un prodotto simile, alla lunga può affaticare la vista: l’effetto è simile a quello dato dagli schermi e-Ink dei lettori di ebook, ma al contrario. Stile lavagna, quindi, con sfondo nero e tratto colorato, con effetto sfumato automaticamente – dal giallo al verde, fino al blu – procedendo dal bordo inferiore a quello superiore.

L’alimentazione, anche se nelle specifiche tecniche non c’è scritto, è probabilmente data da una batteria a bottone che dovrebbe garantire “anni” di funzionamento con un utilizzo piuttosto blando, all’incirca un anno se la si usa ogni giorno attivando il sistema di pulizia dello schermo. Si perché qui come dicevamo non c’è una livella meccanica ma un semplice pulsante che, quando schiacciato, assorbe quel minimo quantitativo di energia dalla batteria necessario ad applicare una completa cancellazione di tutto ciò che si è scritto sulla tavoletta, che nel resto del tempo quindi non consuma energia e può tenere a memoria appunti, disegni e schizzi fino a che se ne ha voglia: anche per settimane.

E’ insomma un vero e proprio foglio di carta “infinito” da usare all’occorrenza e per tutte le occasioni in cui carta e penna possono tornare utili: all’università per prendere gli appunti della lezione, magari da fotografare sullo smartphone prima di cancellare la pagina e scriverne una nuova, tanto per averne una copia digitale da rileggere al momento opportuno. Oppure a casa per appuntarsi le cose da fare durante la giornata, qualche indicazione scambiata al telefono oppure per buttare giù la lista della spesa. Oppure, per i più divertenti di tutti i possibili utilizzi: disegnare, abbozzare ritratti, sfidare gli amici a fila-tre. In mano a un bambino, tra i più grandi consumatori di carta e inchiostro, per lasciar sfogare la fantasia al minimo prezzo garantito.

Questa tavoletta digitale infatti è attualmente in sconto su GearBest a poco meno di 34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.