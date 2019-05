Technics svela lo speaker wireless Ottava SC-C30

Technics amplia la serie Premium Class Ottava con lo speaker wireless SC-C30, versione più compatta dell’elegante e arcuato speaker per la riproduzione in rete wireless SC-C50.

Disponibile a partire dall’autunno di quest’anno, ciascun modello della serie offre compatibilità con un’ampia scelta di sorgenti e formati in modo da consentire agli utenti di riprodurre qualsiasi tipo di contenuto in streaming wireless compresi gli ultimi formati audio ad alta risoluzione di qualità studio quali DSD, WAV, FLAC e ALAC.

Technics Ottava SC-C30 è progettato per essere una combinazione bilanciata di funzionalità e design. Ad esempio il pannello superiore in spesso alluminio incrementa la rigidità del telaio, mentre l’OLED è circondato da tasti disposti su un anello per una gestione facilitata. La forma arcuata contribuisce invece a eliminare le vibrazioni indesiderate nel telaio.

La configurazione interna della porta dei bassi e dei driver dello speaker consente la diffusione di un suono potente ed espansivo ma allo stesso tempo controllato. In questo modo, l’ascoltatore è libero di posizionare SC-C30 in qualsiasi punto della stanza senza dover scendere a compromessi. Può anche scegliere tra una finitura bianca o nera in modo da adattarsi meglio all’arredamento della stanza.

L’ampia acustica si deve al posizionamento di due woofer da 6,5 cm, due tweeter da 1,6 cm e un subwoofer da 12 cm all’interno dell’involucro a forma d’arco. La superficie anteriore dell’involucro racchiude il subwoofer a corsa lunga che, abbinato a una porta lunga dal diametro ampio, produce suoni bassi equilibrati e potenti, mentre il tweeter è dotato di una lente acustica che offre ampia direttività.

Per garantire a SC-C30 le sfumature e i dettagli tipici dell’audio ad alta risoluzione, lo speaker vanta una risposta in frequenza davvero ampia; il cuore del sistema è costituito da un amplificatore completamente digitale che integra i motori JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation) di Technics che garantiscono un ottimo allineamento di ciascun canale audio in termini di sincronizzazione del segnale.

Lo speaker è anche dotato di tecnologia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration), che abbina in modo intelligente il suono alle caratteristiche degli altoparlanti interni.

Ma la qualità del suono non riguarda solo potenza e chiarezza: SC-C30 infatti utilizza il software di calibrazione della stanza Space Tune di Technics per produrre una immagine sonora perfettamente equilibrata indipendentemente dalla forma e dalla configurazione dell’ambiente di ascolto, con una serie di preimpostazioni selezionabili tramite l’app Audio Center.

Infine grazie a funzionalità quali Chromecast integrato, gli utenti possono ascoltare l’audio proveniente da telefoni e tablet assicurando così anche un’ottima riproduzione di video musicali come quelli di YouTube o l’ascolto dei propri brani preferiti su app come Spotify e Tidal. Tra le altre funzionalità si segnalano lo stereo pairing, il controllo tramite Google Voice Assistant e la riproduzione in più stanze.

Ulteriori informazioni su prezzi, specifiche e tecnologie di Technics Ottava SC-C30 saranno svelate in autunno.