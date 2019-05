Master of Photography: la tecnologia Canon al talent show in onda su Sky

Canon è Digital Imaging Partner di Sky Arte per la quarta edizione di Master of Photography, il primo tv show europeo dedicato al mondo della fotografia. Il programma, in cui Canon è protagonista con la sua tecnologia, andrà in onda a partire da martedì 28 maggio 2019 alle ore 21.15 su Sky Arte e Sky Uno .

Il programma, Master of Photography, è una sfida a colpi di immagini – di fronte a una giuria composta da Elisabeth Biondi, Visual Editor di New Yorker e Vanity Fair, Mark Sealy, storico e docente britannico e da Oliviero Toscani, fotografo italiano – tra otto concorrenti, fotografi professionisti e amatoriali, al titolo come miglior talento europeo della fotografia.

Questa edizione del programma è l’Ecosistema di Imaging Canon: i concorrenti partiranno dalle soluzioni di scatto fino alle stampanti fotografiche professionali e ai supporti di stampa, e potranno contare su un flusso di lavoro dell’immagine integrato ed efficiente, con l’obiettivo di ottenere la massima qualità in ogni passaggio del processo creativo.

I concorrenti potranno utilizzare, infatti, il nuovo Sistema Canon EOS R e l’omonima fotocamera mirrorless full-frame EOS R con il suo sensore da 30.3 megapixel e tecnologia Dual Pixel CMOS AF. Tra gli aspetti più apprezzati dai giovani in gara, provenienti da diversi Paesi europei, la messa a fuoco automatica che si è confermata la più precisa e veloce mai testata e, in particolare, la capacità di messa a fuoco al buio, il mirino elettronico e il touch screen orientabile di Canon EOS R.

Nelle sfide di Master of Photography, la giuria richiede ai concorrenti di produrre gli scatti fotografici anche su carta, ed è proprio l’immagine stampata a supportare il confronto. I fotografi in gara devono impegnarsi nella selezione e nella post-produzione delle immagini da sottoporre ai giudici su temi diversi: Antica Roma (28 maggio), Celebrity mania (4 giugno), Il mondo in un quartiere (11 giugno), Supereroi a quattro zampe (18 giugno), Casa dolce casa (25 giugno), Donne e potere (2 luglio).

I due finalisti del talent show parteciperanno infine al festival internazionale di Cortona on the Move, dove avranno la possibilità di seguire un workshop professionale e letture portfolio individuali con importanti photo editor del settore. A seguito della collaborazione di Canon alla quarta edizione di Master of Photography, il festival ospiterà la mostra conclusiva con gli scatti finali, un’esposizione prodotta con tecnologia Canon ed esposta al fianco di illustri fotografi contemporanei.

Il vincitore del talent show conquisterà, oltre al titolo, un premio di 100mila euro, un premio tra i più alti del mondo per un concorso fotografico.

Master of Photography, realizzato da Sky Arts Production Hub (nuovo polo europeo dedicato alla creazione di programmi sull’arte e di contenuti artistici culturali) sarà trasmesso in contemporanea, insieme all’Italia, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria.

