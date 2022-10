I teenager USA adorano iPhone e Apple Watch, meno la VR

Un sondaggio tra i teenager americani conferma ancora una volta che la nuova generazione è ancora interessata al mondo Apple e iPhone, e sempre più pensano di indossare un Apple Watch al polso. Tuttavia, la stessa indagine mostra che la realtà virtuale non suscita lo stesso interesse.

L’indagine semestrale della società di analisti Piper Sandler sugli adolescenti in America mostra l’87% degli intervistati ha un iPhone, mentre l’intento di acquistarne uno in futuro rimane saldo all’88% degli intervistati.

I proprietari di Apple Watch sono aumentati dell’1% dall’inizio del 2022 ed è ora la percentuale di teenager che ne possiede uno è del 31%. La percentuale di adolescenti intervistati che intendono acquistare un Apple Watch è aumentata dal 2% rispetto al precedente rapporto, attestandosi al 16% di quest’anno.

queste tendenze sono incoraggianti mentre l’azienda continua a introdurre nuovi iPhone, che potrebbero fornire un significativo aggiornamento del ciclo del prodotto. Pensiamo che queste tendenze positive possano anche essere un catalizzatore per un’ulteriore crescita dei servizi, poiché la base di installazione per l’hardware Apple continua a crescere

Una statistica che è, invece, è in controtendenza, in ribasso rispetto all’ultimo rapporto, è stata la percentuale di adolescenti che usano la realtà virtuale. Era al 17% nell’indagine all’inizio del 2022, ma adesso è scesa al 14%. Piper Sandler ha intervistato 14.500 adolescenti provenienti da 47 stati. La loro età media era di 15,8 anni mentre il reddito medio della loro famiglia si attestava a 66.497 dollari.

Le previsioni di mercato non sono ottimistiche per il terzo trimestre a causa delle preoccupazioni per la guerra tra Russia e Ucraina, la tendenza inflazionistica in corso e i timori di una recessione economica. Nelle prime previsioni e risultati Samsung e AMD segnano fatturato e profitti in brusco calo, viceversa due segnali indicano andamento positivo per le vendite di iPhone e Mac.

Ricordiamo che il 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza è possibile partire dai rispettivi collegamenti. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.