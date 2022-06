Seconda beta di macOS Ventura agli sviluppatori

Apple ha rilasciato la seconda versione beta di macOS 13 Ventura, nuovo sistema operativo per Mac che arriverà in autunno nella versione definitiva per tutti.

La seconda beta di macOS Ventura (build 22A5286j) arriva a due settimane dalla prima beta (build 22A5266r) presentata in occasione della conferenza per sviluppatori WWDC22.

Nelle note di rilascio Apple indica problematiche note e indica aree che gli sviluppatori sono invitati a testare.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare la beta 2 di macOS Ventura dal Developer Center e, con il profilo installato, installare gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

Tra le novità di macOS Ventura: Stage Manager, un modo nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra; la funzione Continuity della fotocamera permette di usare l’iPhone come webcam del Mac; con l’arrivo di Handoff in FaceTime, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla fluidamente sul Mac. Le app Mail e Messaggi hanno nuove funzioni che le rendono ancora migliori, mentre Safari, spiana la strada a un futuro senza password grazie alle passkey..

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.