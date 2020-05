Telecamera di videosorveglianza a 1080p, impermeabile, in sconto a 20,49 euro

Se siete alla ricerca di una camera per la videosorveglianza domestica, o anche da piazzare al di fuori di ufficio o edifici commerciali, sappiate che bastano solo 20,49 euro per acquistarne una Full HD, che sia anche resistente alla pioggia. Ecco il link per acquistarla su eBay.

La camera ha un aspetto particolarmente solito per le periferiche di questo genere. Offre la possibilità di visione notturna e ha una risoluzione Full HD 1080P con sensore a 2MP. Integra anche 6LED IR che permettono la visione notturna ad una distanza di circa 15 metri.

Propone un obiettivo grandangolare orizzontale da 60,5° con intervallo di rotazione orizzontale di 355° e verticale di 70° con possibilità di rotazione completa a 360°. Supporta il monitoraggio remoto e la riproduzione su telefono cellulare e PC, con una configurazione rapida in un solo passaggio tramite scansione del codice QR, fornendo accesso al video streaming live view e audio bidirezionale direttamente sullo smartphone o sul tablet in qualsiasi momento.

Supporta inoltre la rilevazione del movimento, il che significa che quando la fotocamera rileva anomalie, viene attivato l’allarme dell’altoparlante. Una volta attivata, la fotocamera acquisirà video sul posto e invierà una e-mail al proprietario, che in remoto potrà verificare direttamente l’accaduto.

E’ inoltre possibile espandere la memoria tramite MicroSD, per un massimo di 64 GB, ed è dotata di protocollo Wisdom cloud p2p. il servizio aggiuntivo di archiviazione cloud garantisce che tutti i video vengano mantenuti al sicuri e protetti. Le dimensioni della fotocamera sono di circa 10,5 x 6,9 x 6,9 cm, con un peso di 174 grammi.

Si acquista da qui a soli 20,49 euro con spedizione gratuita. E’ venduta da wholesale208-9 che gode di oltre 6.600 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,5%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.