Telefono a disco e walkman, GPO rivisita e aggiorna la tecnologia anni ’70 e ’80

Oggetti vintage dallo spirito retrò ma dotati della tecnologia più moderna. Sono quelli che troviamo nel catalogo di GPO, un vero e proprio tuffo nel passato che fa respirare ancora una volta l’aria nostalgica dei bei tempi andati senza però riempirsi la casa di oggetti inutili e inutilizzabili. Perché dietro al mitico telefono a disco c’è il supporto alle odierne linee telefoniche, col giradischi si possono riversare i vinili su chiavette USB e con il walkman, dopo aver rispolverato le musicassette più improbabili ci si può collegare in diretta al programma radiofonico preferito.

Che il vintage sia in grado di arricchire lo stile di tutti gli ambienti con tratti allegri e allo stesso tempo nostalgici è infatti fuori da ogni dubbio. D’altronde quel che caratterizza un arredamento vintage è soprattutto l’attenzione ai dettagli scelti con cura, in base alle caratteristiche estetiche e temporali così da ricreare l’atmosfera calda dei tempi passati. Ma come dicevamo la particolarità del marchio GPO è soprattutto l’accostamento di elementi vintage con dettagli moderni, creando un piacevole effetto di contrasto e continuità tra presente e passato.

Per esempio: in una cucina old style non possono mancare i mestoli di rame, un servizio di porcellana, il frigorifero colorato e bombato, insomma, gli elementi tipici degli anni ’50 e ’60, che ben si sposano con il telefono GPO 746 Rotary, la mitica riproduzione dei telefoni simbolo della storia inglese che si può però utilizzare con le attuali linee telefoniche che abbiamo in casa. Il prezzo di questo sapore retrò? 69 euro.

Oppure, spostiamoci nel salotto. Qui faranno grande scena oggetti come una vecchia poltrona di pelle accanto a un meraviglioso giradischi. Nel catalogo di GPO c’è il modello Bermuda, un giradischi il cui design rende omaggio agli anni ’60: al prezzo di 299 euro può essere appoggiato o montato sulle gambe in dotazione per diventare un vero e proprio complemento d’arredo indipendente, oppure può essere chiuso come una valigetta e trasportato con la pratica maniglia. Anche qui, dentro c’è la tecnologia più moderna: infatti, non consente solo di riprodurre vinili a 33, 45 e 78 giri, ma anche MP3, USB e di riversare i vinili su chiavetta USB. E’ dotato di due altoparlanti stereo incorporati con 2,5 watt in uscita ciascuno e può essere collegato con speaker esterni.

Nella camera da letto vecchio stile colpiscono sicuramente la carta da parati, le stampe di tende e magari particolari cuscini. Per i più nostalgici, da avere sempre sul comodino oppure modalità on-the-go nello zaino o in borsetta, ci sta sicuramente bene la rivisitazione dei mitici walkman: il GPO Personal Cassette Player (39 euro), che permette di ascoltare e registrare le audiocassette o di essere usato come radio FM.

Anche il bagno non va dimenticato quando si arreda una casa in stile vintage. Si può caratterizzare con delle piastrelle con motivi a scacchi, un vecchio sgabello, la cornice dello specchio…e uno stereo con la musica a tutto volume mentre si fa la doccia? In tal caso GPO ha in catalogo Brooklyn (329 euro), la rivisitazione del Ghetto blaster, emblema della urban culture e del mondo hip-hop. Permette di riprodurre audiocassette, CD e chiavette USB, ed è anche radio DAB e DAB+. Monta due altoparlanti 40 watt con controllo del volume, bilanciamento di bassi e alti e Bluetooth, ha anche un ingresso jack per cuffie e microfono. Batteria al litio e immancabile maniglione per essere trasportato in mobilità, anche se il suo punto di appoggio ideale è la spalla.