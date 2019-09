GPO e Triumph assieme nel nuovo flagship store a Milano

Triumph Motorcycles, l’iconico brand di motociclette inglese, punta forte sull’Italia e apre il più grande flaship store d’europa alle porte di Milano, per una intensa esperienza British che, oltre alle moto, propone anche la linea vestiti e diversi accessori, come l’altrettanto iconico marchio GPO Retro.

Triumph, non solo un negozio, una esperienza

Il nuovo negozio di Triumph propone una superficie di ben 3000 metri quadri di esposizione dove all’interno trovano posto oltre alle due ruote, anche il centro assistenza per le riparazioni, un negozio di vestiti brandizzato e alcuni marchi a tema.

L’intento è quello di creare una esperienza per chi entra in negozio, che può essere un fan del marchio o anche solamente un curioso: chi scrive, ad esempio, non ha una moto ma ha trovato molto interessante la linea di vestiti ed accessori.

Il negozio, posto in zona sud a Milano in Via Cassinis è facilmente e ben raggiungibile con i mezzi motorizzati, ma anche chi ne è privo troverà estremamente comoda la fermata della metropolitana Porto di Mare a due passi.

Quel senso di “British”

Il negozio è anche una scusa per una immersione nella vita British più poetica ed evocativa: non per nulla trovano posto un marchio come GPO Retro, che propone elettronica di stile in tema.

Come ad esempio il Telefono a disco brandizzato Union Jack, la cui forma e funzionalità richiama i primi terminali degli anni settanta, ma con hardware pensato per le linee moderne.

Oppure il modello GPO 200 Classic Rotary Dial, che richiama un tempo ancora più vintage del precedente, con un accenno ricercato per la casa reale.

O anche il GPO Bermuda Classic Turntable USB, un giradischi in grado di suonare i 33, 45 e anche i 78 giri in vinile, registrando il suono in formato MP3 su un supporto USB esterno.

Ed infine il Protelx Gpo Jam 3-Speed, con bandiera stampata alla base, ma anch’esso in grado di girare a tre velocità e di registrare audio tramite uscita USB.

Tutti i prodotti GPO sono disponibili su Amazon.it, per maggiori dettagli rimandiamo i lettori al sito ufficiale.