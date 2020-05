Chi è disposto a spendere 100 dollari per il cavo Lightning di Anker placcato in oro?

D’altronde perfino Apple, con il primissimo Apple Watch, cedette alla tentazione dell’oro realizzandone una speciale versione Edition da 11mila euro, perciò non c’è da stupirsi se Anker ha appena presentato un cavetto placcato in oro 24 carati. Si, stiamo parlando della stessa azienda che si distingue nel mercato dei caricabatterie di terze parti per qualità, prezzo e prestazioni, la stessa di cui parliamo da anni attraverso prove e recensioni di tantissimi prodotti di medesima caratura che ha a listino, passando anche per altoparlanti, hub, radiosveglie intelligenti, cuffie e cavetti.

Ed è appunto di cavi che l’azienda oggi fa parlare di sé, con uno davvero speciale. Non per la lunghezza che è di 1.8 metri e quindi sovrapponibile a quella di altri cavi dello stesso tipo; neanche per la presenza di una spina Lightning da un lato, che lo rende compatibile con iPhone, iPad e tutti i dispositivi Apple dotati della medesima porta, e di una USB-C dall’altro, che lo rende utilizzabile con i computer più recenti per la sincronizzazione dei dati oppure con i caricabatterie di ultima generazione per velocizzare la ricarica dei dispositivi con una spinta da 18 W.

Nemmeno per la resistenza alle torsioni, garantita dall’azienda per almeno 35.000 piegamenti grazie alla copertura in nylon della guaina esterna. E, neanche a pensarci, per il fatto che fa parte della linea Powerline+ III dell’azienda: accessori di questa gamma ne troviamo già a decine perfino su Amazon. No, a rendere speciale questo cavo è la placcatura in oro, come dicevamo da 24 carati, utilizzata nel rivestimento di entrambi i connettori. Fa parte della Special Edition Gold Design di Anker e c’è da credere che possa avere lo stesso successo che hanno tutti quei prodotti resi di lusso proprio attraverso rifiniture di questo genere. Perché se è vero che l’Apple Watch in oro 18 carati si rivelò poi un flop, l’interesse dietro queste particolari edizioni è lungi dall’essere scemato: altrimenti perché c’è ancora chi ricopre d’oro AirPods e iPad?

Nel caso di Anker, il cavo in questione non ha neanche l’esagerato prezzo di 3,96 milioni di dollari dell’iPhone 6 rivestito di oro e diamanti: chi volesse può infatti comprarlo direttamente su Amazon per “soli” 100 dollari. C’è da sperare che il prossimo accessorio della Special Edition Gold Design dell’azienda sia un caricabatterie, tanto per avere tutto il pacchetto completo: starebbero benissimo nell’attico super lusso di Donald Trump, quello in stile Luigi XIV nella Trump Tower sulla Fifth Avenue dove lo sfarzo dato dalla sovrabbondante presenza di rivestimenti in oro e di opere d’arte ne sarebbe la cornice perfetta.