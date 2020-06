Termometro a pistola senza contatto, nuove offerte a partire da 11,89 euro

Che sia per un utilizzo in ufficio, o anche di tipo domestico, al giorno d’oggi un termometro a pistola è tra gli strumenti sanitari più importanti. Al momento sono tantissime le offerte sui termometri a pistola, in grado di misurare la temperatura corporea in un click, un pochi istanti e senza venir a contatto con la pelle. Si parte da appena 11 euro.

Tutti molto simili tra di loro, sia per funzionalità che per estetica, sono particolarmente utili per misurare la temperatura corporea, e di oggetti, immediatamente, senza necessità di contatto.

La pandemia in corso, anche se in fase di miglioramento, con una significativa riduzione dei contagi, ci ha imposto cambiamenti significativi nello stile di vita. Ad oggi risulta particolarmente importante misurarsi di frequente la temperatura corporea, ma anche misurarla agli altri con cui veniamo in contatto.

Immaginate un ambiente lavorativo in cui è necessario misurare la temperatura ad una moltitudine di persone che fa ingresso nei locali. I termometri a pistola sono l’ideale. Per evitare di incappare in qualche venditore che ne approfitta e che li vende a prezzi maggiori, considerando la richiesta attuale, ecco la pagina dalla quale potrete acquistarli a partire da soli 11,89 euro.

Tutti i modelli in offerta sono molto simili tra di loro, anche per le funzionalità. Lasciatevi, insomma, guidare nell’acquisto dall’estetica e scegliete dunque quello che vi piace di più. Tutti condividono la funzione di scansione rapida ed efficace della temperatura e tutti garantiscono discrezione nella misurazione: non c’è bisogno di contatto tra pelle e termometro, e può essere utilizzato anche su chi sta dormendo, si pensi ad esempio ad un neonato.

Sebbene vi siano piccole differenze tra l’uno e l’altro modello, la variazione del costo tra l’uno e l’altro dipende anche dal luogo in cui si trova l’oggetto. E’ chiaro che importandolo dalla Cina lo si arriverà a pagare una decina di euro in meno, mentre se avete particolare urgenza, il consiglio è quello di acquistarlo con spedizione dall’Italia: vi costerà qualcosa in più, ma avrete la certezza di riceverlo a casa in tempi veramente rapidi..

I termometri contactless si acquistano a partire da 11,89 euro direttamente a questo link, o anche da qui. Da valutare il costo di spedizione che varia a seconda del paese di provenienza, ma che si attesta sempre su pochi euro.

Se, invece, avete fretta, il consiglio è quello di acquistarli su eBay, con spedizione dall’Italia e tempi di consegna stimati in pochi giorni. In offerta a questo, e questo indirizzo.

