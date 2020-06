Bosch Help Connect porta l’emergenza automatica nelle moto

In caso di incidente, ogni secondo che passa è fondamentale: più velocemente i motociclisti ricevono assistenza, maggiori sono le probabilità di sopravvivenza. Ancora oggi, per i motociclisti il rischio di perdere la vita in un incidente è 20 volte più alto rispetto a quello degli automobilisti.

Bosch ha sviluppato Help Connect, un sistema di chiamata d’emergenza che, connesso digitalmente, accelera il processo di soccorso ai motociclisti. Il sistema utilizza un algoritmo intelligente installato all’interno della piattaforma inerziale per rilevare incidenti e si attiva automaticamente in caso di bisogno.

Help Connect utilizza un’App che dallo smartphone trasmette informazioni inerenti al motociclista e al luogo dell’incidente al Bosch Service Center. Quest’ultimo attiva subito i soccorsi che sono in grado di localizzare e identificare la vittima più rapidamente. Un messaggio automatico di questo tipo permette di dimezzare il tempo di arrivo dei soccorritori sulla scena dell’incidente.

Un sensore inerziale misura accelerazione e velocità angolare 100 volte al secondo

Il sensore può calcolare costantemente con precisione la posizione della moto e il suo angolo di inclinazione. Inoltre, l’algoritmo di collisione integrato permette al sensore di rilevare automaticamente se la moto è stata coinvolta in un incidente o se il mezzo è caduto mentre era parcheggiato. Il sistema non richiede una unità di controllo supplementare, il che rende più semplice e diretta la sua integrazione nella moto. Si collega infatti via Bluetooth all’App di emergenza di Bosch.

Anche altre App per smartphone, come le App specifiche dei produttori, possono essere integrate in questo sistema di chiamata d’emergenza. Oltre alle informazioni sul luogo dell’incidente, Help Connect può trasmettere i dati medici forniti originariamente dal motociclista al Bosch Service Center. Questi dati possono rivelarsi di vitale importanza per i servizi di pronto soccorso. Su richiesta dell’utente, è anche possibile contattare automaticamente altre persone in caso di incidente.

Il servizio di chiamata d’emergenza sarà operativo inizialmente dalla Germania. Gli utenti potranno comunicare con il Service Center in tedesco o in inglese da qualsiasi Paese europeo. Se l’incidente è grave e il motociclista non è in grado di rispondere, i soccorritori verranno immediatamente indirizzati sul posto. Poiché i cellulari vengono generalmente portati con sé, i motociclisti vittime di incidenti potranno essere localizzati rapidamente anche se sbalzati lontano dal loro veicolo.

