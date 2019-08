Tesmo Kickstand è il sostegno invisibile per tutti i portatili

Posizionato sotto al portatile quasi non si vede: Tesmo Kickstand pesa 17 grammi e da chiuso è spesso solamente 4,5 mm, caratteristiche che certo non lo rendono invisibile ma che difficilmente permettono di contestare quanto afferma il costruttore quando lo presenta come il sostegno per portatili più piccolo al mondo.

Nonostante il peso piuma e l’ingombro ridottissimo, è in grado di sostenere qualsiasi tipo di portatile, senza intralciare le feritoie di raffreddamento, sostenendo senza problemi fino a un peso massimo di quasi 8 kg. Nessun laptop moderno raggiunge questa massa, in ogni caso la resistenza al peso di Tesmo Kickstand assicura che sosterrà il nostro portatile a lungo senza alcun problema.

A differenza di alcuni stand, più ingombranti e pesanti, non permette di regolare l’inclinazione perché una volta aperto offre una sola posizione per lavorare con schermo e tastiera inclinati nella nostra direzione. In ogni caso può essere rimosso e riposizionato al volo per raggiungere una inclinazione maggiore.

Ma nessun altro sostegno può essere trasportato con la stessa facilità: può essere lasciato posizionato sotto al portatile anche quando il notebook viene riposto nello zaino, viaggiando e accompagnando l’utente senza che nemmeno questi se ne accorga.

Il costruttore assicura che lo speciale adesivo che permette l’applicazione sotto al portatile non lascia alcuna traccia sullo chassis, permettendo all’utente di rimuovere e applicare Tesmo Kickstand quante volte desidera.

L’arrivo è previsto per il mese di ottobre al prezzo di 29 dollari, circa 26 euro: chi lo prenota da oggi sul sito del costruttore lo riceverà praticamente a metà prezzo, solo 15 dollari, circa 13,50 euro al cambio odierno.