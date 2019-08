iPhone 2019 previsti con alimentatore USB-C incluso

L’alimentatore da 5W quasi preistorico che Apple include ancora nella dotazione anche degli iPhone top di gamma non ha più molto senso già da alcuni anni: ora torna l’anticipazione che indica i nuovi iPhone 2019 con alimentatore USB-C incluso nella confezione di vendita.

Occorre tenere presente che la stessa anticipazione è circolata più volte l’anno scorso per gli iPhone 2018, più precisamente a maggio e poi ancora a luglio, purtroppo iPhone XR, iPhone XS Max e iPhone XS sono arrivati accompagnati ancora dall’alimentatore USB da 5W che offre tempi di ricarica decisamente lunghi. In realtà il nuovo alimentatore Apple USB-C è davvero arrivato ma incluso nella confezione degli iPad Pro 2018 con USB-C.

Quest’anno però sembra davvero la volta buona per iPhone 2019 con alimentatore USB-C più potente incluso nella confezione. Questo perché l’anticipazione arriva da almeno due fonti diverse ed entrambe puntano nella stessa direzione.

Ma non solo: ora che Apple produce in serie gli alimentatori USB-C per iPad Pro può finalmente offrire ai propri utenti la possibilità di sfruttare la ricarica veloce suoi nuovi Phone 2019, includendo nella scatola lo stesso identico alimentatore USB-C abbinato al cavo Apple da USB-C a Lightning.

Contrariamente a quanto alcuni ritenevano inizialmente negli eredi di iPhone XR, XS Max e XS Apple non sostituirà la porta Lightning con quella USB-C, ma i nuovi terminali potranno comunque sfruttare la ricarica veloce senza costringere gli utenti ad acquisti extra per cavo e alimentotore.

La presentazione dei nuovi iPhone 2019 è attesa per martedì 10 settembre. La conferma della data arriverà quando Cupertino diramerà gli inviti per stampa e media, solitamente 7-10 giorni prima dell’evento.