Tidal sconta quattro mesi di abbonamento Premium a soli 0,99 euro per il Black Friday

Abbonarsi a Tidal costa solo 0,99 euro per i primi quattro mesi: è l’offerta speciale Black Friday lanciata dalla società per i nuovi clienti che, da adesso al 3 dicembre 2019, potranno attivare un abbonamento di quattro mesi con Tidal a 0,99 euro per il Premium – normalmente al costo di 39,96 euro per il quadrimestre – oppure 1,99 euro per l’abbonamento HiFi (anziché 79,96 euro normalmente necessari per l’abbonamento quadrimestrale).

I nuovi clienti possono approfittare dell’offerta visitando la pagina speciale lanciata da poco sul sito ufficiale: ricordiamo che Tidal offre oltre 60 milioni di brani, 250.000 video, migliaia di playlist curate da esperti e centinaia di eventi live. Attraverso la programmazione di Tidal, solo durante lo scorso anno, gli utenti hanno potuto accedere ad esclusivi eventi di ascolto, concerti, meet-and-greet e molto altro con la partecipazione di artisti quali A Boogie Wit Da Hoodie, Anderson .Paak, Future, Jennifer Lopez e altri.

In più, con serie come Rap Radar, CRWN, Car Test e In Conversation nonché iniziative come TIDAL X Latinx Heritage Month Showcase, TIDAL Unplugged e molte altre, la piattaforma ha fornito agli utenti l’accesso premiere ai loro artisti preferiti.

Alcune piattaforme multimediali smart compatibili con Tidal includono Waze, Plex, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables e il controllo diretto con Sonos (qui la lista completa).

Dopo questa promo di quattro mesi, gli utenti avranno la possibilità di proseguire il proprio abbonamento al costo di 9,99 euro al mese per la versione Premium e di 19,99 euro al mese per l’HiFi. Sono inoltre disponibili sconti per gli studenti (-50%), i militari (-40%), per il personale paramedico/di pronto soccorso (-40%) e le famiglie (6 account al costo di 14,99 euro per Premium o 29,99 euro per HiFi).